محمود قلیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از سیل و بروز خسارت هنگفت اجرای طرح‌های آبخیزداری است که در سیل اخیر انگوت و گرمی ضرورت اجرای این طرح‌ها را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: در مناطقی که اجرای طرح آبخیزداری در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت شاهد کمترین خسارت از سیل اخیر بودیم و در برخی از مناطق با کمترین بارش که تا ۲۰ میلیمتر بوده، شاهد به راه افتادن سیل و وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت در بخش‌های مختلف بودیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: ارائه راهکارهای درست در حوزه آبخیزداری پاسخگوی این حوزه و مسیر درست در کاهش تلفات و حوادث ناگوار بوده که در این محدوده اجرای ۲۰ سازه آبخیزداری مانع از وارد شدن خسارت هنگفت شده است.

قلیزاده ضرورت اجرای این سازه‌ها را با کمترین هزینه و بیشترین کارایی یادآور شد و افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تلاش می‌کند تا با همراهی سایر مسئولان و جذب اعتبارات ملی در بیش از ۱۸۰ هکتار عملیات آبخیزداری را به سرانجام برسانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تا ۱۰ سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم ۶۰ تا ۷۰ درصد طرح‌های آبخیزداری در سطح استان و مناطق سیل‌خیز اجرایی شود تا شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع سیل باشیم.

قلیزاده اضافه کرد: برای اجرای این سازه‌ها ما با کمبود اعتبارات روبه‌رو هستیم و سالانه کمتر از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه اختصاص یافته که پاسخگوی اجرای طرح‌های بزرگ در بخش آبخیزداری نیست.

وی بیان کرد: امسال تلاش می‌کنیم تا از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بخشی از منابع را به صورت ملی جذب کنیم تا فازهای مطالعاتی، توسعه‌ای و اجرایی در این بخش در اولویت اصلی قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: سعی ما بر این خواهد بود تا با اجرای این طرح‌ها در مناطق مختلف استان جلوی خسارت سنگین سیل و سایر حوادث را بگیریم.