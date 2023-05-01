ناراحتی مردم خط قرمز پلیس/اهتمام پلیس در جمع آوری سلاح غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از فرماندهی انتظامی شهرستان شادگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اظهارات مردم استان و به ویژه شهرستان شادگان در سفر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم دغدغه آرامش دارند و بعضاً ناهنجاری‌هایی همانند تیراندازی‌های بی‌مورد انجام می‌شود که باعث نگرانی خانواده‌ها شده، طرح‌ها و اقداماتی را همکاران انتظامی استان بر اساس تدابیر قبلی در این شهرستان انجام دادند.

وی افزود: امروز ما در کنار مسئولان با بزرگان طایفه‌ها و عشایر شهرستان، جلسه‌ای خواهیم داشت و بایستی با همکاری همدیگر نسبت به امنیت و آرامشی که نیاز مردم است اقداماتی را انجام دهیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: امروز در فرماندهی انتظامی شهرستان شادگان، بخشی از کشفیات سلاح‌های غیرمجاز که باعث ایجاد ناراحتی و ناهنجاری بین مردم شده بود به نمایش گذاشته شد.

این مقام ارشد انتظامی کشور بیان کرد: آنچه که مهم است داشتن سلاح غیرمجاز (خرید، فروش، حمل و نگهداری) جرم است و تیراندازی در مراسم عروسی و عزا، فرهنگ و آداب و رسوم نیست بلکه یک بدعت غیرقانونی است.

سردار رضایی افزود: حتی دارندگان مجوز حمل سلاح حق تیراندازی در مراسم عروسی و عزا و … را ندارند و این جرم یکی از بسترهای ناراحتی و نارضایتی مردم است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس نسبت به جمع آوری سلاح غیرمجاز به عنوان یک کار قانونی مصمم است، عنوان کرد: آنچه که خیلی مهم است همکاری خود مردم و بزرگان این منطقه با کارکنان فراجاست که باید نسبت به جمع آوری سلاح‌های غیرمجاز و استفاده صحیح از مجوزهای سلاح به خوبی پیگیری شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: آمار و اخبار نشان دهنده این است که در تیراندازی‌های مراسم عروسی، عزا و … کودک یا زنی زخمی یا فوت کرده و خانواده‌ای عزادار شده و کینه و کدورت از همین جا ریشه دوانده که باید بسترهای این موضوعات را مدیریت و اصلاح کنیم.

وی عنوان کرد: در خصوص مهمات شکارهای مجاز نیز باید در حد شکار، مهمات مجاز تأمین شود.

سردار رضایی در خصوص سرقت بیان کرد: سرقت یکی از دغدغه‌های جدی مردم است و کشفیات اموال مسروقه بلافاصله باید رصد شوند و صاحب اصلی شناسایی و اموال آن را مسترد شود. اگر سارق برای بار اول سرقت کند باید مجازات‌ها بازدارنده باشند تا تکرار نکند و درس عبرت گیرد.

وی گفت: مواردی است که باعث ناراحتی مردم می‌شوند از قبیل تیراندازی، سرقت و موضوعات مختلف دنبال خواهند شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد دستگیری مجرمان فراری مراجع قضائی است که کل مجموعه فرمانده انتظامی استان و شهرستان‌ها بسیج می‌شوند و مسئولان دستگاه قضائی همراهی خواهند کرد.

این مقام ارشد انتظامی در کشور با تاکید بر اینکه مسائلی که باعث ناراحتی مردم می‌شوند خط قرمز پلیس هستند، بیان کرد: ما به مردم استان خوزستان و شهرستان شادگان عرض می‌کنیم که پلیس تکیه‌گاه و خادم شما به عمل است و اگر چیزی شما را ناراحت می‌کند و غیرقانونی است خط قرمز پلیس به شمار می‌رود.

سردار رضایی تصریح کرد: در این راستا از مسئولان استان و شهرستان، بزرگان، شیوخ، سران طایفه‌ها و سران عشیره‌ها که صاحب نفوذ هستند کمک می‌خواهیم تا آرامش کامل برای استان و شهرستان ان‌شاءالله به نحو مطلوب فراهم شود.