به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققانی که ۴۳ مطالعه را از سراسر جهان تجزیه و تحلیل کردند، به ارتباط بین فعالیت بدنی و کاهش مصرف مواد در میان افراد در حال درمان سو مصرف الکل و مواد مخدر پی بردند.

«فلورانس پیچه»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مونترال در کانادا می‌گوید: «ایده مرور مطالعه زمانی به ذهنم رسید که به عنوان یک حرکت‌شناس در یک خانه درمانی برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد کار می‌کردم.»

بیشتر مطالعات بر روی فواید بالقوه فعالیت با شدت متوسط متمرکز بودند که به مدت یک ساعت و سه بار در هفته در طول تقریباً سه ماه انجام می‌شد.

در مجموع، این مطالعات شامل بیش از ۳۱۰۰ شرکت‌کننده بود. آنها رابطه بین ورزش و خطر مصرف هروئین، مواد افیونی، کوکائین و کراک، متادون، ماری جوانا، الکل یا متامفتامین ها را بررسی کردند.

۷۵ درصد تحقیقات نشان دادند که مصرف مواد همراه با فعالیت بدنی کاهش یافته است.

چهارده مطالعه نشان دادند ۷۱ درصد از تمرینات هوازی به بیماران کمک می‌کند تا عزم خود را برای کاهش یا ترک سیگار حفظ کنند.

دوازده مطالعه همچنین ارتباط بین ورزش و کاهش علائم مرتبط با افسردگی را گزارش کردند.

به گفته محققان، شرکت در فعالیت بدنی باعث افزایش اهداف افراد برای سلامتی می‌شود. همچنین می‌تواند احساسی از نوع سرخوشی ایجاد کند.

نتیجه کلی این بود که به نظر می‌رسد ورزش در کاهش مصرف مواد در میان بیمارانی که با اختلالات مصرف مواد دست و پنجه نرم می‌کنند، اثر محافظتی قابل توجهی دارد.