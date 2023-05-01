به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در حاشیه برگزاری مشترک امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران، گفت: موضوعاتی مانند رفت و آمد مصوبات میان مجمع تشخیص مصلحت، هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، لذا در این جلسه تلاش شد برخی از ابهامات برطرف شود و نکاتی که عده‌ای از نمایندگان به عنوان اشکال مطرح می‌کردند، مورد تبادل نظر قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چنین جلساتی موجب نزدیک شدن افکار نمایندگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین هیأت عالی نظارت می‌شود؛ این امر برای نهادها و همچنین برای ایجاد سرمایه اجتماعی در کشور مفید است تا مردم احساس کنند همه نهادها هماهنگ بوده و در راستای حل مشکلات آنها فعالیت می‌کنند. نهادهای مختلف قانونگذاری واقعاً گره‌گشایی از کار مردم را هدف نهایی خود قرار داده اند، هر چند اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌توان با گفتگو آنها را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شد این جلسات به صورت مستمر برگزار شود، هر چند هنوز سازوکار قطعی ندارد، اما تلاش خواهیم کرد در بازه‌های زمانی معین و کوتاهی این جلسات را برگزار کنیم.