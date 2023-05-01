کودک فلسطینی قربانی شهرک نشین افراطی صهیونیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک شهرک‌نشین اشغالگر صهیونیست شامگاه امروز دوشنبه کودکی فلسطینی را در شهرک حواره در جنوب نابلس با خودرو زیر گرفت.

گفته شده که حال این کودک فلسطینی وخیم است.

جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نشده و مشخص نیست که آیا نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اقدامی جهت دستگیری این شهرک نشین افراطی انجام داده‌اند یا نه؟ در موارد مشابه معمولاً شهرک‌نشینان به ندرت بابت اقدامات ضدفلسطینی خود مورد پیگیرد قانونی و قضائی قرار گرفته‌اند.

اقدامات ضدانسانی اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینی‌ها همچنان ادامه دارد و روز دوشنبه نیز مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد که نیروهای سرکوبگر وابسته به سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اسرای فلسطینی در دو زندان مجدو و ریمون را مورد حمله قرار دادند.

در این ارتباط گفته شده که نیروهای سرکوبگر صهیونیست به بخش ۲ زندان مجدو و بخش ۶ زندان ریمون یورش برده و به شیوه‌ای تحریک‌آمیز اتاق‌های اسرا را مورد بازرسی قرار داده و وسایل شخصی اسرا را بهم ریختند.

کابینه تندرو رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر حملات و تجاوزات علیه اسرای فلسطینی را به طرز قابل ملاحظه‌ای شدت بخشیده است.

جنبش حماس در روز اسیر فلسطین که مصادف با ۱۷ آوریل است، بار دیگر اعلام کرد که قضیه اسرا در رأس اولویت‌هایش قرار دارد و برای آزادی اسرا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

هم اکنون ۴۹۰۰ فلسطینی از جمله ۳۱ زن و ۱۶۰ کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی در بند اسارت هستند.

۵۵۴ نفر از این اسرا به حبس ابد محکوم هستند که سنگین‌ترین حکم مربوط به اسیر عبدالله برغوثی است که به ۶۷ مرتبه حبس ابد محکوم شده است.

از سوی دیگر، مرکز مطالعات اسرای فلسطین در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ماه آوریل گذشته ۹۰۰ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کرده است. این گزارش می‌افزاید که ۱۲۰ نفر از بازداشت شدگان کودک و ۱۷ نفر هم زن بودند.

اشغالگران صهیونیست تنها در یک روز در شهر قدس ۴۴۰ فلسطینی را بازداشت کردند و در نهایت آن‌ها را مشروط به تبعید از بخش قدیمی قدس و منع ورود به مسجد الاقصی آزاد کردند.

۷۵ درصد از بازداشت‌ها مربوط به شهر قدس بوده است. تنها در این شهر ۶۶۰ فلسطینی به بازداشت نظامیان صهیونیستی درآمدند.

نظامیان صهیونیست در ماه آوریل گذشته ۷ فلسطینی ساکن نوار غزه از جمله ۴ ماهیگیر را هم بازداشت کردند.

روز دوشنبه همچنین در ادامه جنایات صهیونیست‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی برای دویست و شانزدهمین بار پیاپی روستای العراقیب در منطقه النقب اشغالی را تخریب کرد. نظامیان اشغالگر صهیونیست صبح دوشنبه با حمله به این روستای فلسطینی، برای دویست و پانزدهمین بار متوالی این روستا را تخریب و ساکنان آن را آواره و بی‌سرپناه کردند.

روستای العراقیب در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ قرار دارد که از اواسط سال ۲۰۱۰ ارتش رژیم صهیونیستی بارها اقدام به تخریب آن به بهانه‌های واهی کرده است.

در سال ۲۰۲۳ که تنها چهار ماه از آن گذشته رژیم صهیونیستی ۵ مرتبه این روستا را تخریب کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی نیز ۱۵ بار این روستا را ویران کرده بود.

مردم فلسطینی ساکن این روستا که پیش از اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی در این مناطق ساکن بوده‌اند، هر بار پس از تخریب منازل شأن بار دیگر اقدام به ایجاد کانکس و چادر زدن در این منطقه می‌کنند و تاکنون با وجود ۲۱۵ بار تخریب روستای خود، زیر فشارهای رژیم صهیونیستی سرخم نکرده‌اند.