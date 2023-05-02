اجرای طرح جامع پارک طبیعت پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با شهردار تهران و هیأت همراه که با موضوع بررسی وضعیت پروژه‌های در دست احداث در پارک طبیعت پردیسان برگزار شد، با تقدیر از رویکرد محیط زیستی شهرداری تهران در دوره جدید، اظهار کرد: در شهر تهران گره‌های متعددی وجود دارد که هرچه این گره‌ها سریع‌تر باز شوند، بسیاری از مشکلات این کلانشهر از جمله ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا کاهش خواهند یافت.

هدف نهایی از احداث پارک پردیسان، آموزش و فرهنگسازی محیط زیست بوده است

وی در ادامه با اشاره به موقعیت پارک طبیعت پردیسان، گفت: این پارک ۲۸۸ هکتار وسعت دارد و در قلب تهران واقع شده است. از این رو از یک موقعیت استراتژیک برخوردار است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مالکیت ۱۰۰ درصدی سازمان حفاظت محیط زیست بر این پارک، امضای قرارداد ۱۵ ساله با شهرداری تهران را در راستای نگهداری بهتر از این مجموعه عنوان کرد.

سلاجقه در ادامه تصریح کرد: مجموعه پارک پردیسان از چنددهه قبل دارای طرح جامع است و هدف نهایی از احداث این پارک، آموزش و فرهنگسازی محیط زیست بوده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اجرای این طرح جامع را الگویی از همکاری این سازمان و شهرداری تهران توصیف کرد و گفت: برای اجرای کامل این طرح جامع به یک اعتبار کلان نیاز داریم.

وی، خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون در این مجموعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، جنبه تفرجی آن بوده و از اهداف اصلی طرح جامع غفلت شده است حال آنکه این طرح دارای جنبه‌های مختلف علمی، آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی است.

جزو ۱۰ کشور اول دنیا در تنوع زیستی هستیم اما موزه ملی تاریخ طبیعی نداریم

در ادامه این دیدار، حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد: کشور ما جزو ۱۰ کشور اول دنیا در بحث تنوع زیستی است اما متأسفانه هنوز موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی که علاوه بر کارکرد نمایشگاهی، کارکرد تحقیقاتی و آموزشی در حد استانداردهای قابل قبول داشته باشد، نداریم.

وی، تصریح کرد: موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی افزون بر ۱۰۰ هزار نمونه علمی و نمایشگاهی از حیات وحش ایران و جهان، گیاهان، سنگ و کانی و فسیل دارد و در حال حاضر تنها حدود ۱۰۰۰ نمونه در نمایشگاه موقت پارک پردیسان نمایش داده می‌شود.

اکبری در ادامه از شهردار تهران خواست نسبت به تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح احداث موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی به وسعت ۲.۵ هکتار در قالب طرح جامع پارک طبیعت پردیسان مساعدت و همکاری کنند.

آمادگی شهرداری تهران برای احداث موزه ملی تاریخ طبیعی در پارک پردیسان

در بخش دیگری از دیدار، علیرضا زاکانی شهردار تهران با تاکید بر اهمیت جنبه‌های محیط زیستی پارک طبیعت پردیسان، اظهار کرد: ما باید با همفکری هم به یک ایده مشترک برای احیای جنبه‌های محیط زیستی این پارک برسیم.

وی، احداث موزه ملی تاریخ طبیعی در پارک پردیسان را یک هویت محیط زیستی برای تهران و سراسر کشور دانست و از معاونت محیط زیستی طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تا جزئیات طرح توسعه این موزه را در اختیار شهرداری تهران بگذارد تا پس از مطالعه و بررسی آن، برای ادامه کار به جمع بندی نهایی برسند.