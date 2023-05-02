آغاز ترافیک در معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ علی اصغر شریفی در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در پیش از ظهر سه شنبه دوازدهم اردیبشهت ماه ۱۴۰۲ اظهار داشت: با رصدی که امروز از معابر شهر تهران از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک داشتیم، شاهد شروع ترددها و افزایش ترافیک صبح امروز بودیم.

سرهنگ شریفی گفت: در مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان شروع بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی افزود: در بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صیاد، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد شروع بار ترافیکی هستیم.

سرهنگ شریفی ادامه داد: در بزرگراه‌های شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از حدود شهید ستاری، شهید همت در مسیر غرب به شرق حوالی جنت آباد، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح تا ستاری دارای ترافیک در حال حرکت می‌باشد.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی و در حال حرکت هستند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای صبح در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند و طرح جناغی ها بمنظور نظم بخشی به بزرگراه‌ها در حال اجراست.

وی از رانندگان خواست به جهت مسیریابی دقیق و عدم تغییر مسیرهای ناگهانی در راه‌هایی که به آنها آشنایی ندارند از استفاده از مسیریاب‌های داخلی برای مسیریابی و ترددهای بهتر و دقیق‌تر استفاده نمایند تا ضریب اشتباه کم و دنده عقب در بزرگراه‌ها کاهش یابد.