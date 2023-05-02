توقیف یک شناور در گناوه/ ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شاهد کشفیات متعددی هستیم.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق، گفت: دریابانان بندر گناوه با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر حمل کالای قاچاق در یک شناور در اسکله گناوه، بلافاصله بررسی ویژه موضوع را در دستور کار خود قراردادند و طی اقدامی به موقع موفق به توقیف شناور شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: در بازدید مأمورین از لنج باری توقیفی تعداد ۸۳۵ ثوب پوشاک، تعداد ۴۸۰ تخته پتوی مسافرتی، ۲ هزار عدد لوازم بهداشتی، یک هزار عدد لامپ خودرو و… کشف شد.

وی افزود: ارزش ریالی کالای مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان، ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

شرفی ادامه داد: در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شدند.