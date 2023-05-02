مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ حکمی از سوی وزیر راه شهرسازی، عباس یوسف زاده به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب شد.

متن حکم رسمی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی خطاب به عباس یوسف زاده به شرح زیر است:

نظر به توانمندی و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی منصوب می‌نمایم.

شناسایی نظام مسائل عمومی و اختصاصی مردم منطقه در حوزه‌های تخصصی ذیربط، اتحاذ تصمیمات و راهکارهای نوآورانه، فناورانه و مردم پایه و اجرای منسجم طرح‌های پیشران پیشرفت در حوزه‌های مسکن و شهرسازی و حمل و نقل با همکاری، هدایت و حمایت معاونین، سازمان‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی وزارتخانه، استاندار محترم، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری و مجمع نمایندگان استان از اولویت‌های کاری شما می‌باشد.

امید واثق دارم با پیش رو قراردادن اسناد مصوب بالادستی، سیاست‌های ابلاغی و رعایت قوانین و مقررات در تعامل سازنده و مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی استان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت آحاد مردم، معتمدین و تشکل‌های نخبگانی، به ویژه زنان و جوانان در قالب‌های هیآت های اندیشه ورز و تشکیل و شبکه سازی هسته‌های پیشرفت شهرستان و استان، نسبت به شکوفایی قابلیت‌های طبیعی، انسانی، دانشی و قومی - فرهنگی استان خراسان شمالی، اقدام نمائید و با توکل به خداوند متعال و در سایه توجهات جضرت ولی عصر (عج)، بکارگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت مردمی، زمینه ساز تحقق چشم انداز ایران پیشرفته و قوی باشید.

گفتنی است عباس یوسف‌زاده پیش از این در سمت مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری خدمت کرده بود.