«جان ویک ۴» از مرز ۴۰۰ میلیون دلار هم گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، مخاطبان جهانی «جان ویک- بخش۴» برای تماشای فیلم چهارم این مجموعه تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بلیت خریده‌اند.

این فیلم با بازی کیانو ریوز و به کارگردانی چاد استاهلسکی که از اواخر مارس (اواسط فروردین) راهی سینماها شد کارش را با افتتاحیه ۱۳۷.۵ میلیون دلاری در سطح جهان شروع کرد که بالاتر از دیگر قسمت‌های این مجموعه بود و تا نیمه آوریل هم به پرفروش‌ترین فیلم این مجموعه بدل شد و اکنون فروش جهانی ۴۰۰ میلیون دلاری را هم پشت سر گذاشته است. این فیلم در عین حال امتیاز ۹۴ درصدی در سایت راتن تومیتوز به عنوان بالاترین نقد به نسبت فیلم‌های قبلی از آن خود کرده است.

تا به اینجای کار اکران این فیلم با فروش بین‌المللی ۲۲۶ میلیون دلاری و فروش جهانی ۴۰۲ میلیون دلاری جلو رفته است که ۲۲ درصد بیشتر از فیلم «جان ویک ۳-پارابلوم» است. هفته پیش آمار فروش این فیلم از نمایش در ۸۶ بازار خارجی برابر ۱۰.۱ میلیون دلار بود.

«جان ویک-بخش ۴» تاکنون در ۷۱ بازار جهانی نمایش داده شده و بیشترین نقاط و بیشترین روزهای اکران را در مقایسه با فیلم‌های قبلی داشته است.

کیانو ریوز و استاهلسکی در ماه دسامبر راهی کمیک کان برزیل شدند و بعد در تورهای مطبوعاتی اکران اول فیلم در لندن، برلین و پاریس حضور یافتند. همه این تلاش‌ها موجب شد تا فیلم بالاترین فروش افتتاحیه در سراسر جهان را به دست آورد. «جان ویک ۴» از هفته پیش در خاورمیانه هم اکران شده و قرار است پاییز در ژاپن راهی سینماها شود.

در عین حال برای جذب مخاطب بیشتر لاینزگیت و آی‌ام جی تجربه‌های جدیدی برای علاقه‌مندان فراهم کرده‌اند که شامل بازسازی بدل‌کاری‌ها، رویدادها و موضوع‌های داغ فیلم در ۲۰ کشور است. بوینوس‌آیرس، سائوپائولو، تورنتو، پاریس، برلین، بمبئی، مکزیکوسیتی، ورشو، لیسبون، بخارست، ژوهانسبورگ، بارسلونا، آمستردام، لندن، نیویورک و لس‌آنجلس شهرهایی هستند که میزبان این تورها بوده‌اند.

۵ بازار پرفروش این فیلم در سطح جهان شامل بریتانیا با فروش ۲۰.۱ میلیون دلار (افزایش ۴۳ درصدی نسبت به قسمت سوم)، آلمان با فروش ۱۹.۲ میلیون دلار (افزایش ۵۴ درصدی)، استرالیا با فروش ۱۵.۷ میلیون دلار (افزایش ۴۲ درصدی)، مکزیک با فروش ۱۳.۸ میلیون دلار (افزایش ۸۶ درصدی) و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با فروش ۱۳.۳ میلیون دلار (افزایش ۷۵ درصدی) بوده‌اند.

این نخستین فیلم در این مجموعه است که توسط دریک کولستاد، خالق اصلی مجموعه نوشته نشده است. برای این کار هتن در مه ۲۰۲۰ و سپس فینچ در مارس ۲۰۲۱ استخدام شدند. تصویربرداری اصلی از ژوئن ۲۰۲۱ تا اکتبر در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن و همچنین شهر نیویورک انجام شد.