هفته معلم ۳۰۰ عنوان برنامه در کهگیلویه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: معلمان در کنار تعلیم و تربیت در نشاط سازی فضای مدرسه همکاری ویژه دارند.

وی بیان داشت: برنامه‌های مهارتی خوبی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای ارتقا سطح مدارس از سوی معلمان اجرا می‌شود.

فاطمی زاده تصریح کرد: به مناسبت هفته معلم برنامه‌های متنوعی در سطح مدارس با همکاری مدیران مدارس و دانش آموزان برگزار می‌شود.

وی تجلیل از ۱۷ نمونه معلم کشوری، تجلیل از معلمان بازنشسته و شهدای فرهنگی، به صدا درآمدن زنگ سپاس در مدارس، سرکشی از خانواده‌های شهدای فرهنگی و برگزاری همایش پیاده‌روی را از مهمترین برنامه‌های هفته معلم در این شهرستان عنوان کرد.