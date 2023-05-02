سهم ناچیز اردبیل در رشد منابع انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در حالی که بهترین نیروی انسانی در استان اردبیل با محوریت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند در مسیر تربیت و تعالی قرار گیرند، به دلایل مختلف کاستی و نقصان را در این مسیر شاهد هستیم.

وی رتبه ۲۵ استان اردبیل را در قبولی کنکور و سهم ناچیز فرزندان این خطه را در بهره‌مندی از امکانات ملی در مسیر رشد منابع انسانی یادآور شد و تصریح کرد: استانی که از فقر منابع انسانی و امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری رنج ببرد، قطعاً در مسیر توسعه راه به جایی نخواهد بود.

استاندار اردبیل ضرورت توجه به خلق ثروت در سایه علم و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را یادآور شد و گفت: مدارس و دانشگاه‌های ما باید در این زمینه آستین بالا بزنند تا کاستی‌ها و نقصان در این بخش برطرف و عقب‌ماندگی‌ها نیز جبران شود.

عاملی افزود: باید علل عقب‌ماندگی استان اردبیل در رسیدن به جایگاه مناسب توسعه منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا با رفع موانع بتوانیم پیشرفت بیشتری را در استان اردبیل شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار بها دادن به علم و دانش، در کشف حقایق ضروری است از منظومه دانش و مهارت بیش از گذشته استفاده کنیم چرا که کشورهای پیشرو در جهان از علم و نیروی انسانی ماهر و متخصص در رسیدن به اهداف توسعه‌ای بیشتر استفاده کردند.

عاملی اضافه کرد: معلمان و اساتید دانشگاه نقش مهمی را در تقویت بنیان‌های نظام تربیتی و انتقال دانش به نسل‌های آینده بر عهده دارند که شایسته است با بها دادن به این ۲ مجموعه ارزشمند در صیانت از نیروی انسانی عالم و متخصص این مسیر مورد پشتیبانی قرار گیرد.

استاندار اردبیل بیان کرد: ما زمانی می‌توانیم به رشد تولید و سایر مؤلفه‌های اقتصادی کارآمد دست پیدا کنیم که بهترین نیروی انسانی را در کنار تخصص و تعهد داشته باشیم تا زمینه برای رشد و بالندگی بیشتر فراهم آید.