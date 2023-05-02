تصادف اتوبوس کارگران مهاجر در اسپانیا/ ۳۹ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس هنوز در حال تحقیق در مورد علت این فاجعه است، اما طبق گزارش‌ها، راننده هنگام حرکت به سمت محل کار کارگران که گلخانه‌هایی در استان یولوا بود، کنترل اتوبوس را در یک دوربرگردان از دست داد.

علاوه بر زنی که درگذشت، طبق گزارش اورژانس، سه نفر دیگر با جراحات بسیار شدید در بیمارستان بستری هستند.

افراد آسیب دیده در این حادثه، از جمله ۱۴,۸۰۰ کارگر مهاجری هستند که برای کار در گلخانه‌ها در یولوا قرارداد بسته اند.

یولوا تولید کننده بزرگ توت فرنگی است که محصولات آن به طور گسترده صادر می‌شود.