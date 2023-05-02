سقوط و فوت یک خانم ۵۰ ساله از ارتفاعات «دریاچه تار»

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از وقوع یک حادثه سقوط در ارتفاعات «دریاچه تار» خبر داد و اظهار داشت: عصر امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با اعلام حادثه به سامانه تلفنی ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر مبنی بر وقوع حادثه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام می‌شوند.

میرزا کریمی با بیان اینکه پس از حضور نیروهای امدادی مشاهده شد که یک خانم ۵۰ ساله از ارتفاعات سقوط کرده است گفت: با دریافت جزئیات حادثه مشخص شد این خانم هنگام برداشت گیاهان مرتعی از ارتفاعات دریاچه تار دماوند سقوط کرده است.

رئیس اداره محیط زیست دماوند عنوان داشت: نیروهای محیط‌بان دماوند هم در مسیر گشت و کنترل منطقه دریاچه تار بودند که با مواجه شدن با چنین صحنه‌ای سریعاً به کمک نیروهای جمعیت هلال‌احمر می‌روند.

وی بیان داشت: متأسفانه به علت ضربه شدید به ناحیه سر این خانم بنا بر گفته عوامل امدادی جان خود را از دست داده بود که با تلاش عوامل امدادی و محیط‌بانان جسد از انتهای دره به بالادست جهت انتقال پیدا می‌کند.