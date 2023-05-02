کلاهبردار ۴۰ میلیاردی با صدور چک بلامحل در گلوگاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی گفت: در پی وقوع کلاهبرداری با ترفند صدور چک بلامحل در شهرستان گلوگاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با کار اطلاعاتی دقیق و انجام اقدامات تخصصی و هوشمندانه، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با ترفند خرید لوازم خانگی با صدور چک بلامحل اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سردار میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی و محرمانه توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.