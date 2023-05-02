﻿دختران موفق گلستان معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تکریم بزرگداشت روز دختر اظهار کرد: ما دختران موفقی در استان گلستان داریم که این دختران موفق می‌توانند به عنوان الگو باشند و باید به جامعه معرفی شوند.

استاندار گلستان افزود: در موضوع روز دختران و آموزه‌های عفاف و حجاب، اقدامات باید ترویجی و فرهنگی باشد.

وی گفت: یکی از رویکردها برای دختران استان و کشور ما لزوم برنامه‌ریزی و اقدامات در بستر فضای مجازی است.

زنگانه ادامه داد: ما با نسلی مواجه هستم که با اطلاعات روز و دانش روز دنیا پیش می‌رود و باید در برنامه‌های مرتبط با این نسل بسیار ارزشمند با دقت و ظرافت تصمیم‌گیری کرد.

وی گفت: انتظار است تا فرمانداران با ظرافت و دقت بیشتر، زمینه مشارکت بانوان در اجرای برنامه‌های روز زن را فراهم کنند.