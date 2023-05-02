نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل گفت: موشک‌هایی که روز سه‌شنبه از نوار غزه به سوی تشکیلات اشغالگر شلیک شد، وضعیت ضعف و سردرگمی را که اسرائیل به خاطر نتانیاهو تجربه می‌کند، تأیید می‌کند.

ارتش اشغالگر روز سه شنبه پس از اعلام رصد شلیک ۳ گلوله راکت و یک گلوله خمپاره از نوار غزه در ساعات بامداد، از رصد شلیک ۲۲ گلوله راکتی از نوار غزه خبر داد.

بر اثر انفجارهای موشکی اخیر حدود ۷ نفر در شهرک «سدروت» مجروح شدند که یکی از آنها وخیم توصیف شد.

بنت در توییتی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «در یک روز، در زمان دولت بنیامین نتانیاهو، موشک‌های بیشتری از غزه به سمت ما شلیک شد تا در دولت من.»

بنت ریاست دولت اشغالگر را از ژوئن ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ برعهده گرفت، با توجه به آنچه در آن زمان "دولت تغییر" نامیده می‌شد، او به طور متناوب با یایر لاپید، رهبر فعلی مخالفان، رهبری آن را بر عهده داشت.

بنت ادامه داد: "این تصادفی نیست. من یک سیاست امنیتی قوی را رهبری کردم در حالی که نتانیاهو سردرگمی و ضعف را رهبری می‌کند." و نخست وزیر سابق اسرائیل یادآور شد که دولت نتانیاهو که تنها ۴ ماه پیش تشکیل شد، "موشک‌هایی از لبنان، سوریه و غزه را در خود داشت."

بنت در ادامه پرسید: پس آنچه که جای تعجب دارد این است که آیا دشمن (منظور مقاومت فلسطین است) همین‌طور به پرتاب موشک ادامه می‌دهد؟

وی از دولت نتانیاهو خواست "امروز به سر عقل بازگردد، کار خود را انجام دهد و امنیت از دست رفته اسرائیل را بازگرداند."

ارتش اشغالگر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۲۲ موشک از نوار غزه پرتاب شد که گنبد آهنین تنها ۴ راکت را رهگیری کرد و ۱۶ فروند در مناطق مختلف فرود آمد. این موشک‌باران پس از آن صورت گرفت که نهادهای رسمی فلسطین و حقوق بشر از شهادت رهبر جنبش "جهاد اسلامی" پس از آغاز اعتصاب غذا از زمان بازداشت در زندان‌های اشغالی در ۵ فوریه با رد دستگیری و اتهامات وی خبر دادند.