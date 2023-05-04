عضویت در شورا فرصتی برای سهم خواهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن اسلامی صدر پیش از ظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی شهرستان قزوین که در سالن اجتماعات عدل برگزار اظهار کرد: امروز توقع و نگاه مردم از شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه مردم به دنبال بهبود نظام اجرایی کشور در سطح شهر و روستا هستند، اضافه کرد: مردم باید خدمات شورا در سطح شهر و روستای خود را به طور ملموس حس کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین با بیان اینکه شوراهای اسلامی روستاها در حوزه خدمات ماندگار موفقیت بیشتری نسبت به شوراهای شهر دارند، اضافه کرد: شوراهای اسلامی شهر در شهرستان قزوین باید با نگاهی متفاوت رفتار کنند.

وی با بیان اینکه شورا باید محل رجوع مردم و حل مشکلات آنها و فرصتی برای خدمت به مردم باشد تاکید کرد: عضویت در شورا فرصت برای خدمت و نمایندگی است و نباید تعبیر به مالکیت و فرصت برای سهم خواهی تقی شود.

اسلامی صدر بیان کرد: هرجا به مردم خدمت نشود اختلاف ایجاد می‌شود و اگر نیت خدمت را کنار بگذارید اختلاف و ناهماهنگی شروع می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: دور شدن از اخلاص و نیت خدمت باعث سهم خواهی می‌شود و اعضای شورا به جای نگاه به مطالبات شخصی و منفعت طلبی باید به دنبال منفعت شهر و روستا باشند.