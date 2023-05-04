بدنه های کربنی شناورهای ۹۰ناتی در سپاه و داخل کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری عصر پنجشنبه در مراسم آغاز اردوهای راهیان پیشرفت دانشجویی بیان داشت: این کشور متعلق به شما جوانان است و باید بدانید که در کجا و با چه عقبه ای زندگی می کنید و چه کسانی پرچم این کشور را بدست گرفتند و جان خویش را در برابر دنیایی که می خواست ریشه ملت ایران را بخشکاند، ایستادند و این ملت روز به روز پیشرفت می کند و شما بخشی از این پیشرفت ها را در این اردوها خواهید دید.

وی با بیان اینکه اگر در ذهنمان بگوییم نمی توانیم یقیناً اولین شکست را خورده ایم، خاطرنشان کرد: هر فرمانده ای در ذهنش شکست می خورد و سپس در روی زمین و این موضوع برای ورزشکاران نیز وجود دارد و لذا برای اینکه این اتفاق نیفتد، باید روح و جان خویش را قوی کنیم و با گذشته خویش آشنا شویم.

سردار تنگسیری در بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، به شرایط ترور در دوران ابتدایی دفاع مقدس در کشور اشاره و بر ضرورت بیان جنایات تروریستی منافقین و دیگر عمال استکبار و در قالب جهاد تبیین تأکید و عنوان داشت: امروز ریشه ها فراوان و شاخه ها پربارتر از هر زمان دیگری است و آنهایی که باورشان نمی شد که ما یک روزی به تمام دانش پیشرفته نظامی دست پیدا کنیم نیز امروز به این توانمندی ها معترف هستند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: روزی در آبادان در محاصره به اندازه انگشتان دو دست آر پی جی نداشتیم و برخی از مردم برای دفاع از آبادان با دست خالی رفتند و با این شرایط چون خدا را داشتیم، ایستادیم و امروز به نقطه ای رسیدیم که همان لشکری که به لشکر ۴۱ ثاراله در دوران جنگ تحمیلی پاتک زد، فرمانده اش در مقابل شهید سلیمانی گزارش کار می دهد و تحت فرماندهی شهید سلیمانی، برای نجات کشورش از عراق، گزارش تجهیزات و توانایی ارائه می کند.

وی افزود: امروز به موشک هایی دسترسی داریم که می‌توانیم در سرعت بسیار بالا و با برد بیش از ۱۰۰ کیلومتر را از شناور ۱۳ متری شلیک کنیم و این نیز در دنیا بی سابقه است و این نوید را می‌دهیم که شما دانشجویان به عنوان نسل آینده، فراتر از این خواهید رفت و به فراتر از این هم دست خواهید کرد.

وی بیان کرد: در زمان طاغوت بیشترین موشک ما، «هارپون» بود و عراقی ها نیز از شرق موشک مشابهی گرفته بودند و همه دارایی ما همین موشک بود اما امروز فرزندان ملت ایران در نیروی دریایی سپاه، به انبوهی از تجهیزات دست پیدا کرده‌اند که می‌توان به نصب موشک ۱۰۰ کیلومتری روی شناور هشت متری اشاره کرد که این حاصل ما می توانیم است.

وی با بیان اینکه به اندازه هر موشک، مستشاری خارجی در این منطقه مستقر قرار داده بودند و وقتی مستشاری از آنها در منطقه نظامی حضور پیدا می کرد، باید افسران و فرماندهان ما برای آنان دست به سینه می ایستادند، خاطرنشان کرد: جنس بدنه شناورهای ۹۰ ناتی ما از کربن است و از صفر تا ۱۰۰ آن در همین کشور تولید یافته و نسل آینده ما قطعاً از این هم فراتر خواهد رفت و شما در این روزها، این توانایی ها را خواهید دید.

وی گفت: این کشور و تمام ظرفیت های آن متعلق به خودتان است و افتخاری است که به عنوان آینده های این مملکت زیر نظر کسی باشید که زیر علم امام زمان (عج) است.