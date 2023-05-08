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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۷

به همت کمیته امداد؛

۲۱۶۵ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان شمالی ساخته شد

۲۱۶۵ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان شمالی ساخته شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته ۲ هزار و ۱۶۵ واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد ساخته و تحویل شده است.

مجید الهی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته ۲ هزار و ۱۶۵ واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد ساخته و تحویل شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به هزینه ۵۴۱ میلیارد تومانی برای ساخت این تعداد واحد، گفت: این مبلغ شامل تسهیلات بانکی، کمک بلاعوض، کمک خیران و آورده مددجو بوده است.

وی افزود: این مساکن با کمک سپاه، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و تعدادی شرکت خصوصی به اجرا درآمد.

الهی‌راد در انتها تعمیر مسکن برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بهسازی مسکن نقش بسزایی در خدمت رسانی به محرومان دارد.

کد مطلب 5774091

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