رشد ۲۴ درصدی کمک مردم قزوین به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر همت امانی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های مختلف برای یاری رساندن به نیازمندان استفاده کند.

وی ادامه داد: همه این ظرفیت‌ها مبتنی بر مشارکت مردم است چراکه این نهاد به مثابه پل ارتباطی میان اقشار مختلف مردم نیکوکار و نیازمندان است در واقع این نهاد به دنبال ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: این نهاد در گام نخست مردم را برای تلاش در این عرصه دعوت می‌کند تا خود مردم کمک‌های مردمی را جمع آوری و خود نیز برای نیازمندان هزینه کنند.

وی تصریح کرد: در گام بعدی برای افرادی که خود فرصت و یا شرایط حضور در این عرصه را ندارند، کمیته امداد امام خمینی (ره) فرصت خدمت رسانی را فراهم کرده است تا کمک‌های اهدایی را به دست نیازمندان می‌رساند.

امانی در خصوص کمک‌های مردمی اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۱ مردم استان قزوین بیش از ۲۲۲ میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان به نیازمندان و محرومان کمک کرده‌اند که این میزان به نسبت سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم نیکوکار می‌توانند برای مشارکت در طرح‌های نیکوکاری از طریق سایت کمیته امداد به نشانی https://emdad.ir/fa و یا از طریق سایت https://www,۳۳۸۰۸.ir برای کمک به نیازمندان اقدام کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین یادآور شد: روش دیگر برای کمک به نیازمندان از طریق کد مهربانی # ۰۲۸*۸۸۷۷* است که از طریق گوشی‌های همراه عادی نیز در دسترس نیکوکاران است.