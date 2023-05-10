عبدالمطهر محمدخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، درباره گلایه برخی شهروندان درباره آسفالت معابر گفت: بر اثر شکاف میان تولید و نیاز معابر شهر تهران به روکش آسفالت در سنوات گذشته، ۱۰ میلیون تن عقب‌ماندگی اجرای آسفالت برآورد می‌شود. این در حالی است که میزان تولید در بالاترین میزان یعنی سال گذشته، ۷۳۱ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.

وی افزود: شهرداری تهران به دنبال توسعه زیرساختی و افزایش بهره‌وری کارخانه‌های آسفالت فعال در شهر است و مردم به تدریج آثار این افزایش تولید و اجرای آسفالت را احساس خواهند کرد.

سخنگوی شهرداری تهران درباره میزان تولید و اجرای آسفالت از ابتدای سال گفت: تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، ۱۴۵ هزار و ۳۸۱ تن آسفالت در کارخانجات پایتخت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدخانی درباره عملکرد سالانه شهرداری تهران از حیث تولید و تحویل آسفالت به مناطق ۲۲ گانه پایتخت و رشد ۴۰ درصدی تولید آسفالت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، ۷۳۱ هزار و ۵۰۰ تن تولید آسفالت از سوی کارخانجات سازمان مهندسی و عمران تهران تولید شده است. این میزان در سال ۱۴۰۰، ۵۸۶ هزار تن و در سال ۱۳۹۹، ۶۴۴ هزار تن بوده است که نشان می‌دهد، بیش از ۴۰ درصد رشد تولید آسفالت در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رقم خورده است.

وی در پایان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، به زودی اصحاب رسانه از نزدیک در جریان جزئیات اقدامات معاونت فنی و عمرانی شهر تهران از حیث تأمین و تحویل آسفالت به مناطق ۲۲ گانه قرار خواهند گرفت.