سردار رادان راهی مالزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان که در رأس هیأتی به مالزی سفر کرده است، در بدو ورود به کوالالامپور پایتخت این کشور، مورد استقبال سفیر کشورمان قرار گرفت. این سفر با هدف رایزنی در حوزههای مختلف امنیتی انجام شده و در جریان آن با وزیر کشور مالزی میز دیدار و گفتوگویی انجام شده است.
رادان در این دیدار با اشاره به هدف مهم بسط و توسعه دیپلماسی انتظامی و تقویت و تحکیم همکاریهای پلیسی تهران - کوالالامپور، حمایتهای بین المللی مالزی از مواضع جمهوری اسلامی ایران را مورد ستایش قرار داد.
فرمانده کل انتظامی همچنین در این دیدار از آمادگی پلیس ایران برای همکاریهای مشترک دو جانبه در حوزههای مختلف، به ویژه سرعت در استرداد مجرمان، مبارزه با جرایم سایبری، مواد مخدر و جرایم فرامرزی خبرداد.
سیف الدین اسماعیل، وزیر کشور مالزی نیز با استقبال از فرمانده کل انتظامی کشورمان تصریح کرد: مالزی در حوزه آموزشی آماده دریافت تجربیات پلیس ایران، به ویژه در زمینه علوم و فنون نظامی است.
در جریان این دیدار دو طرف بر پیشگیری از جرایم سازمان یافته، سایبری، مواد مخدر و مبارزه با تروریسم در چارچوب تفاهم نامه همکاریهای مشترک تاکید کردند.
در ادامه این سفر سردار رادان به عنوان میهمان ویژه، مورد استقبال رئیس دانشکده افسری مالزی قرار گرفت.
بازدید از کلاسهای آموزشی، تماشای اجرای نمادین سرقت و برخورد به هنگام پلیس در مرکز شبیه سازی مأموریتها، نشست تخصصی گفتوگو محور با مقامات پلیس، بازدید از مرکز آموزش تیراندازی و دعوت از میهمان برای رقابت دوستانه با میزبان و در نهایت برانگیختن تحسین حاضران در پی تیراندازی ماهرانه رئیس پلیس ایران از دیگر برنامههای سرار رادان در دانشکده افسری مالزی بود.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه با پایان برنامههای سفر، پوتراجایا، پایتخت سیاسی - اداری مالزی را به مقصد تهران، ترک کرد.
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