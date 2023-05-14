دوره تربیت مربیان فرهنگی در زنجان برگزار می شود

مهدی سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دوره تربیت مربیان فرهنگی قرار است در استان زنجان نیز همزمان با سراسر کشور برگزار شود، اظهار کرد: در این دوره که قرار است فردا (دوشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه) برگزار شود، ۷۰ مربی از سراسر استان زنجان حضور خواهند داشت و به مدت ۸ ساعت با ۷ سرفصل این دوره آشنا خواهند شد.

وی با یادآوری اینکه این دوره به عنوان اولین دوره تربیت مربیان فرهنگی بوده و گام بلندی در راستای سالم‌سازی فرهنگی محیط‌های ورزشی خواهد بود، افزود: یکی از اهداف مهمی که این دوره دنبال می‌کند، تربیت مربیان فرهنگی در عرصه ورزش است تا بتوانیم بیش از پیش محیط‌های ورزشی کشور را به سمت سالم‌سازی از منظر مسائل فرهنگی پیش ببریم.

سپهری با تاکید بر اینکه برگزاری این دوره‌ها به منزله آن است که از این به بعد یکی از ملزومات ارتقای دوره‌های مربیگری، داشتن پیوست فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بدون شک هر چقدر به سمت پررنگ‌تر کردن مسائل فرهنگی در حوزه ورزش باشیم، به همان میزان قادر خواهیم بود خروجی قابل قبولی از ورزش که فارغ از سالم‌سازی جسم است، دست یابیم.

رئیس اداره فرهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با بیان اینکه یکی از ملزومات امروز کار مربیان، اشرافیت به مسائل فرهنگی در حوزه ورزش است، عنوان کرد: سواد رسانه‌ای، مباحث ویژه روان‌شناسی، مباحث اخلاقی و بحث‌های حقوقی ورزش، از جمله مباحث تخصصی است که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می‌شود

سپهری همچنین با یادآوری اینکه این دوره قرار است با همکاری دفتر آموزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شود، گفت: مربیان فرهنگی که در این دوره تربیت خواهند شد، در حال حاضر مربی ورزشی هستند و می‌توانند با آموخته‌های خود در این دوره، اثرگذاری مثبتی را روی ورزشکاران خود داشته باشند.