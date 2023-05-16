بیمه سلامت بابت درمان ناباروری چقدر پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی با عنوان این مطلب که ۱۳۰ مرکز دولتی و خصوصی درمان ناباروری با بیمه سلامت قرار داد دارند، گفت: در سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تعداد بسیار زیادی از مواد این قانون با حوزه وزارت بهداشت و درمان مرتبط بوده و به طور ویژه برخی مواد آن از جمله مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۹ و ۵۰ با سازمان بیمه سلامت ایران در ارتباط است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به سایر دستگاه‌ها در اجرای این قانون پیش رو است گفت: برای اجرای این قانون با مراکز ناباروری قرارداد بسته شده و تاکنون ۱۳۰ مرکز دولتی و خصوصی با بیمه سلامت قرار داد همکاری دارند، ضمن اینکه با ماماها قرارداد همکاری منعقد شده و به مادران باردار و غیر باردار خدمت ارائه می‌شود.

آزادی با بیان اینکه ۹۰ درصد هزینه‌ها در مراکز دولتی و ۹۰ درصد در مراکز خصوصی بر اساس تعرفه عمومی غیر دولتی برای تمام خدمات تشخیصی و درمانی تقبل می‌شود، افزود: برای درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی هزینه‌ها به همین منوال پرداخت می‌شود، البته هزینه‌ها برای زایمان طبیعی در مراکز دولتی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان بوده و هزینه‌های سزارین نیز طبق قانون پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷۶ بار مراجعه برای زایمان و سزارین در مراکز دولتی و خصوصی ثبت شده است، تصریح کرد: همچنین برای همین میزان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد شده است، لذا تلاش می‌شود که بتوان به مادران باردار و زوجین نابارور خدمت بیشتری را حمایت کرد.