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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۲

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛

بیمه سلامت بابت درمان ناباروری چقدر پرداخت می کند

بیمه سلامت بابت درمان ناباروری چقدر پرداخت می کند

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص پرداخت هزینه های زایمان در مراکز دولتی و خصوصی، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی با عنوان این مطلب که ۱۳۰ مرکز دولتی و خصوصی درمان ناباروری با بیمه سلامت قرار داد دارند، گفت: در سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تعداد بسیار زیادی از مواد این قانون با حوزه وزارت بهداشت و درمان مرتبط بوده و به طور ویژه برخی مواد آن از جمله مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۹ و ۵۰ با سازمان بیمه سلامت ایران در ارتباط است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به سایر دستگاه‌ها در اجرای این قانون پیش رو است گفت: برای اجرای این قانون با مراکز ناباروری قرارداد بسته شده و تاکنون ۱۳۰ مرکز دولتی و خصوصی با بیمه سلامت قرار داد همکاری دارند، ضمن اینکه با ماماها قرارداد همکاری منعقد شده و به مادران باردار و غیر باردار خدمت ارائه می‌شود.

آزادی با بیان اینکه ۹۰ درصد هزینه‌ها در مراکز دولتی و ۹۰ درصد در مراکز خصوصی بر اساس تعرفه عمومی غیر دولتی برای تمام خدمات تشخیصی و درمانی تقبل می‌شود، افزود: برای درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی هزینه‌ها به همین منوال پرداخت می‌شود، البته هزینه‌ها برای زایمان طبیعی در مراکز دولتی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان بوده و هزینه‌های سزارین نیز طبق قانون پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷۶ بار مراجعه برای زایمان و سزارین در مراکز دولتی و خصوصی ثبت شده است، تصریح کرد: همچنین برای همین میزان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد شده است، لذا تلاش می‌شود که بتوان به مادران باردار و زوجین نابارور خدمت بیشتری را حمایت کرد.

کد مطلب 5780813
حبیب احسنی پور

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