به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی پیش از ظهر جمعه در جلسه پیگیری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ابلاغی دولت که در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل امور بانوان استانداری برگزار شد، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جوانی جمعیت اظهار کرد: نخستین گام قانونی برای جبران حداقل بخشی از آثار درازمدت سالخوردگی جمعیت کشور در قالب این قانون از سوی مجلس تصویب و توسط دولت محترم ابلاغ که وظایف هر دستگاه را در نقش آفرینی جوانی جمعیت مشخص کرده است.

وی ادامه داد: از همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کنم با مطالعه دقیق مفاد بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرایی بر اجرای آن اهتمام داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرفصل‌های مختلفی با موضوع‌های جوانان در آستانه ازدواج یا زوج‌های جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات یا حمایت‌های قانونی برای تولد هر فرزند به ویژه فرزند دوم به بعد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه وجود دارد که باید ضمن اجرای دقیق آن، نظارت‌های کافی از سوی مراجع ذیصلاح صورت پذیرد تا برنامه طبق شکل مورد نظر دنبال شود.

وی تصریح کرد: تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی، حمایت از گروه‌های مردمی، تسهیلات آموزشی از دیگر موضوعاتی است که بخش مهمی از وظایف دستگاه‌های اجرایی استان و بویژه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باید بیش از سایر نهادها برای رسیدن به برنامه پیگیری کنند و این اداره کل اجرای این قانون را مهمترین هدف گذاری خود در سال جدید می‌داند.

دارایی افزود: امیدوارم با اجرای قانون در یک بازه زمانی میان مدت، میزان کاهش رشد جمعیت، متوقف و جمعیت کشور عزیزمان که تشکیل دهنده نیروی انسانی کار، تولید، توسعه و رونق همه جانبه کشور است تأمین شود.