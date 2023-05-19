تدارک ۷۷ حوزه برای برگزاری امتحانات نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر جمعه در جریان بازدید از تعدادی از حوزه‌های امتحانات نهایی در اردبیل اظهار کرد: ما در خرداد ماه با برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان در پایه‌های مختلف روبرو هستیم که از بین آنها امتحانات پایه دوازدهم به شکل نهایی و سراسری از اهمیت خاص برخوردار است.

وی به تغییرات اعمال شده در برگزاری این امتحانات به شکل سراسری و براساس دستورالعمل‌های جدید اشاره و خاطرنشان کرد: برای پایه دهم و یازدهم هر کدام دو درس به صورت آزمون سراسری برگزار می‌شود اما در پایه دوازدهم همه امتحانات به صورت سراسری و نهایی خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۲۷۷ مدرسه درگیر امتحانات نوبت دوم خواهند بود که در این بین ۷۷ حوزه امتحانات نهایی تدارک دیده شده و در کنار آن هفت حوزه تصحیح اوراق نیز پیش بینی شده است.

صفری به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه از امسال ۴۰ درصد نمرات کنکور مربوط به سوابق تحصیلی است دانش آموزان سعی دارند تا در آزمون نهایی نمرات بالاتری را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا برخی از دانش آموزانی که در سال‌های گذشته دیپلم گرفته اند برای ترمیم نمره در آزمون نهایی حضور پیدا می‌کنند که ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در این راستا ثبت نام کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: ۳ هزار و ۴۰۰ داوطلب بزرگسال نیز در آزمون نهایی خرداد ماه حضور خواهند داشت و ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایه نهایی نیز در استان اردبیل در خردادماه و در آزمون سراسری شرکت می‌کنند.

صفری اضافه کرد: با اعمال سیاست‌هایی که آموزش و پرورش با برگزاری آزمون‌های نهایی در پیش گرفته امیدواریم رقابت کذایی کنکور در سال‌های گذشته و استرس و پیامدهای ناگوار آن به حداقل رسیده و براساس سوابق تحصیلی بتوانیم پذیرش دانشجو را انجام دهیم.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم دو کار اساسی در آموزش و پرورش انجام شده که بحث اول اجرای رتبه بندی معلمان در راستای ارتقای معیشت و کیفیت تدریس معلمان است و در کنار آن بحث سوابق تحصیلی است که در کنکور تأثیری مستقیم خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: امسال این سوابق تحصیلی ۴۰ درصد و در دو سال آینده نیز ۵۰ و ۶۰ درصد تأثیرگذار در کنکور سراسری خواهد بود تا پذیرش دانشجویان را براساس سوابق تحصیلی شاهد باشیم.

صفری تصحیح اوراق دانش آموزان شرکت کننده در آزمون نهایی را به شکل الکترونیکی یادآور شد و بیان کرد: این اصلاح اوراق در حقیقت حرکت مناسب در راستای برقراری عدالت آموزشی است تا در یک سامانه هوشمند برگه دانش آموزان اسکن و اوراق به صورت متنوع در سراسر کشور توسط مصححان اول و دوم تصحیح و در صورت اختلاف مصحح سوم نیز وارد خواهد شد.

وی افزود: همه مراحل دریافت کارت ورود به جلسه، ثبت نمرات، اصلاح اوراق و صدور کارنامه برای دانش آموزان در قالب سامانه الکترونیکی عمل کرده و هیچ فعالیتی در این حوزه به صورت دستی انجام نمی‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: از ۳۱ اردیبهشت آزمون نهایی پایه دوازدهم آغاز می‌شود و ما انتظار داریم از ساعت ۷ صبح داوطلبان در محل آزمون حضور یافته و از آوردن وسایل غیرضرور به غیر از خودکار آبی و مشکی پرهیز کنند چرا که همکاران ما اجازه ورود وسایل اضافی از جمله تلفن همراه را نخواهند داد.

صفری از خانواده‌ها خواست؛ در این ایام انتخابات فضای خانه را برای درس خواندن مناسب دانش آموزان آماده کرده و از اضطراب و استرس پرهیز کنند.

وی ضرورت اصلاح ساختارهای اساسی در برگزاری کنکور نظیر تغییرقطب بندی، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان به شکل بومی و … را یادآور شد و بیان کرد: یک هزار و ۵۰۰ فرهنگی خیر برای تدریس رایگان به دانش آموزان در مناطق محروم اعلام آمادگی کرده اند تا به تناسب شرایط تحصیلی آنها امکان موفقیت دانش آموزان در آزمون نهایی فراهم آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تهیه و توزیع کتاب «راه موفقیت نهایی» در همین راستا انجام شده تا دانش آموزان در پایه‌های مختلف تحصیلی دوازدهم بتوانند از سوالات نهایی سال‌های گذشته مطلع شده و با آمادگی بیشتر در امتحانات حضور یابند.

صفری تغییرات در کتب درسی را به صورت جزئی و در طول سالیان اخیر یک امر عادی و مؤثر در فرآیند تحصیلی اعلام کرد و افزود: قطعاً این حرکت‌ها با توانمندی جامعه دانش آموزی و معلمان ادامه پیدا می‌کند.