زمان و نحوه دریافت کتاب از نمایشگاه یاد یار مهربان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر نمایشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: کلیه مدارس، کتابخانه های عمومی و حوزه های علمیه تهران می توانند از تاریخ یاد شده به محل نمایشگاه مراجعه و نسبت به انتخاب و دریافت کتب موردنظر اقدام کنند.

امیرمسعود شهرام نیا ضمن اشاره به زمان بندی نمایشگاه یادآور شد: کتابخانه های عمومی و حوزه های علمیه تهران از 14 تا 20 آبان، مدارس مناطق 10، 7، 9، 16، 13 و یک از 13 تا 14 آبان و مدارس مناطق 12، 18، 17، 28 و کهریزک از 15 تا 16 آبان ماه می توانند جهت دریافت کتاب به مصلای امام خمینی(ره) مراجعه کنند.

وی 17 تا 18 آبان را زمان مراجعه مدارس مناطق 5، 19 ، 4 ، 3 و شهرری و اسلامشهر اعلام کرد و گفت: مدارس مناطق 15 ، 14 ، 11، 6 و چهاردانگه و پاکدشت می توانند از 19 تا 20 آبان ماه جهت دریافت کتب مدنظر در مصلای امام خمینی(ره) حضور یابند.

شهرام نیا، اصل مهر مدرسه، کتابخانه عمومی یا حوزه علمیه را جهت ارائه رسید کتاب های اهدایی ضروری خواند و افزود: کارت شناسایی نماینده اعزامی و اصل دعوتنامه ارسالی به صورت تکمیل و مهر شده ویژه مدارس و معرفی نامه معتبر و رسمی برای کتابخانه های عمومی و حوزه های علمیه از دیگر مدارکی است که می بایست به مسئولان نمایشگاه ارائه شود.

وی ساعت مراجعه را از 30/8 تا 16 اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نشر شهر برگزار می شود.

نمایشگاه یاد یار مهربان از 12 تا 20 آبان ماه جاری دایر خواهد بود.