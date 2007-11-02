13 آبان نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت،قربانی در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت، افزود: این روز تاریخ و سرنوشت ساز باید به خوبی در جامعه تبیین تا عظمت نهضت الهی امام راحل هرچه بیشتردر جامعه متجلی شود.

آیت الله قربانی عنوان کرد: یوم الله 13 آبان رخداد سه واقع بزرگ از قبیل تبعید حضرت امام راحل، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و شهادت جمعی از دانش آموزان به دست رژیم سفاک پهلوی است.

وی عنوان کرد: این روز بزرگ و به یادماندی تبلور مقاومت جانانه و قهرمانانه ملت ایران است.

امام جمعه رشت خاطر نشان کرد: بی شک اقشار مختلف مردم قدرشناس ایران اسلامی با حضور آگانه و پرشورخود درراهپیمایی یوم الله 13 آبان ماه حماسه دیگری خواهند آفرید.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین به هفته بسیج دانش آموزی اشاره کرد و افزود : بسیج دانش آموزی زیر بنای حکومت آل بویه است و باید تقویت شود.

وی یادآور شد: این هفته فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای و آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جوانان است و با ید مورد توجه قرار گیرد.

خطیب جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود ، ایران اسلامی را اسوه جهان اسلام دانست و افزود: برخی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز از ایران اسلامی الهام می گیرند و این نشان دهنده عظمت جمهوری اسلامی است .