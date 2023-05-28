کوتاهی دست سودجویان از بازار میوه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی کامل زوایای اجرای طرح تنظیم بازار میوه نوروز ۱۴۰۲ با حضور اعضا کمیته راهبری ضمن ارائه گزارش مبسوط از نحوه اجرای عملیات تأمین، ذخیره سازی و توزیع میوه اظهار کرد: اجرای موفقیت‌آمیز طرح که با درایت و بررسی همه جوانب توسط وزارت جهاد کشاورزی و تلاش و مدیریت موفق سازمان مرکزی تعاون روستایی در کل کشور اجرایی شده است.

رضوی گفت: ثبات قیمت‌ها، کوتاه شدن دست سودجویان و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای موفق طرح تنظیم میوه ایام پایانی سال ۱۴۰۱ و نوروز ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی وجود داشته است.

تبیین ابعاد موفقیت طرح تنظیم بازار در استان

مهدی جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در ادامه اظهار داشت: موفقیت و رضایت عمومی ایجاد شده را مرهون تلاش‌های کلیه دست‌اندرکاران اجرایی می‌دانیم و از زحمات آنها قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار دولت افزود: اقدام صورت گرفته نتیجه بارز اعتماد به این ظرفیت می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأکید کرد: لازم است تمام ابعاد اجرایی این طرح موفق به صورت کامل تبیین گردد و آسیب‌ها و نقاط ضعف احتمالی نیز شناسایی و در سال‌های آتی نسبت به رفع نقایص اقدام شود.

جعفری ادامه داد: این طرح موفق در سال‌های پیش رو، با قوت بیشتر در راستای تأمین منابع هم استانی‌ها باید استمرار داشته باشد.