ورود پرچم مطهر بارگاه رضوی به ادارات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه به مناسبت ولادت با سعادت امام هشتم شیعیان، امام رضا (ع) جشن میلاد با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در ادارات و مناطق مختلف استان برگزار شد.

فضای ادارات استان با ورود پرچم مطهر حرم امام رضا (ع) توسط خادمان امام مهربانی‌ها، عطرآگین شد. خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) پرچم حرم این امام همام را پس از ورود به استان مازندران به دادگستری استان منتقل کردند تا فضای اداری متبرک به انوار قدسی حضرت امام رضا (ع) شود.

در ادامه یکی از خادمان امام رضا (ع) به بیان سخنانی در وصف امام مهربانی‌ها پرداخت.

اجرای سرود و مسابقه ویژه ولادت امام رضا علیه السلام از دیگر برنامه‌های مراسم جشن بوده است.