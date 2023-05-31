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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

ورود پرچم مطهر بارگاه رضوی به ادارات مازندران

ورود پرچم مطهر بارگاه رضوی به ادارات مازندران

ساری- شمیم عطر رضوی همزمان با میلاد باسعادت حضرت علی بن الموسی الرضا (ع) در مازندران پیچید و پرچم مطهر حرم رضوی فضای ادارات استان را عطر آگین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه به مناسبت ولادت با سعادت امام هشتم شیعیان، امام رضا (ع) جشن میلاد با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در ادارات و مناطق مختلف استان برگزار شد.

فضای ادارات استان با ورود پرچم مطهر حرم امام رضا (ع) توسط خادمان امام مهربانی‌ها، عطرآگین شد. خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) پرچم حرم این امام همام را پس از ورود به استان مازندران به دادگستری استان منتقل کردند تا فضای اداری متبرک به انوار قدسی حضرت امام رضا (ع) شود.

در ادامه یکی از خادمان امام رضا (ع) به بیان سخنانی در وصف امام مهربانی‌ها پرداخت.

اجرای سرود و مسابقه ویژه ولادت امام رضا علیه السلام از دیگر برنامه‌های مراسم جشن بوده است.

کد مطلب 5799034

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      0 0
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      صداقت در کار و‌وجدان کاری فضای ادارات را عطر آگین میکند تا با پرچم
    • ایرانی IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      0 0
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      دیگه تمام مشکلات مردم حل شد .

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