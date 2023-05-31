محمد طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به هر بهانه‌ای می‌کوشیم تا مخاطبان را به سمت جذب کتاب و کتابخوانی جذب کنیم، ابراز داشت: یکی از مهمترین طرح‌هایی که در این راستا انجام می‌شود عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به گرانی کتاب و عدم امکان تهیه این کالا در سبد خانوار خانواده‌ها می‌توانند با عضویت رایگان در کتابخانه‌ها از کتاب بهره مند شوند، افزود: کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به لحاظ تعداد و محتوی غنی هستند و امکان تهیه و امانت گرفتن کتاب به راحتی در آن وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا علیه السلام عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان رایگان شد، ابراز داشت: امکان ثبت نام به صورت حضوری و آنلاین در استان سمنان وجود دارد.

طاهریان با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب سایت http://libs.plib۳۱.ir رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی استان سمنان شوند، تصریح کرد: از ساعت یک بامداد دهم خرداد ماه تا ساعت یک بامداد یازدهم خرداد ماه سال جاری امکان ثبت نام وجود دارد.

وی بابیان اینکه از عموم مردم و شهروندان استان درخواست داریم نسبت به ثبت نام رایگان در کتابخانه‌ها در اسرع وقت اقدام کنند، اضافه کرد: متقاضیان با ورود به سامانه مذکور می‌توانند شهرستان و کتابخانه مورد نظر خود را انتخاب و کد عضویت را دریافت کنند.