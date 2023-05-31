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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد؛

کشف ۸۰ میلیارد کالای قاچاق در یک منزل مسکونی در اصفهان

کشف ۸۰ میلیارد کالای قاچاق در یک منزل مسکونی در اصفهان

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف انواع کالاهای خارجی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال که در منزل مسکونی دپو شده بودند خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اشرافیت و هوشمندی بالای خود از دپوی مقدار زیادی کالای قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اخذ مجوزهای قانونی وارد این منزل شده و در بازرسی به عمل آورده انواع کالاهای خارجی قاچاق شامل هزار و ۱۷۵ دستگاه قهوه ساز صنعتی و خانگی، ۳۶ عدد قهوه جوش، ۱۰۰ عدد آسیاب قهوه، ۱۹۲ عدد میکسر همزن، ۱۰۰ عدد پیچر، ۳ دستگاه چای ساز، ۱۰۳ عدد پارچ ،۸۰ عدد مینی میکسر برقی، ۵ دستگاه آسیاب بزرگ، ۱۷ دستگاه قهوه ساب، ۸۳۵ عدد قهوه ساز کوچک و ۸ دستگاه آسیاب قهوه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه برابر ارزیابی‌های صورت گرفته ارزش کالاهای مکشوفه ۸۰ میلیارد ریال است اظهار داشت: در این خصوص ۲ نفر که در زمینه تهیه و دپوی کالاهای قاچاق نقش داشتند دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ بساطی بر حمایت پلیس از تولیدکنندگان داخلی با کوتاه کردن دست قاچاقچیان کالاهای بی کیفیت خارجی تاکید کرد و گفت: پلیس با تمام توان در برابر پدیده شوم قاچاق کالا ایستاده و با قانون شکنان برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5799381

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