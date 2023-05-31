امام رضا(ع) جلوه عقلانی مکتب اسلام را با مناظره به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین نوری عصر چهارشنبه در مراسم جشن میلاد امام رضا (ع) در اردبیل اظهار کرد: امام هشتم در مقابله با اندیشه‌های انحرافی و تلاش برای به انحراف کشیدن اساس و پایه مکتب تشیع سعی کرد تا معاندان و مخالفان را به پای مناظره کشیده و زمینه نمایش عقلانی و زیبایی‌های مکتب اسلام را به خوبی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ ائمه هدی و پیامبران سعی کردند تا مخالفان خود را با زبان منطقی به سمت هدایتگری سوق دهند که در این باب امام هشتم نیز سعی کرد تا در جذب بیشترین شیعیان و محبان اهل بیت با اصل مناظره حرکتی مؤثر و مفید انجام دهد.

استاد حوزه و دانشگاه‌های اردبیل با برشمردن ویژگی‌های زندگی و سلوک امام رضا (ع) در دوره سخت معاندان و مخالفان مکتب اسلام و تشیع گفت: آن امام همام و یاران صدیق خود همواره سعی کردند تا زمینه جلوه گری شایسته مبانی معرفتی دین اسلام را به اخلاق و سلوکی مناسب به نمایش بگذارند و امروز نیز بر پیروان و محبان امام رضا (ع) واجب است تا چنین سیر و سلوک و روشی را در پیش بگیرند.

حجت الاسلام نوری وجود امام رضا (ع) را در کشور ما زمینه ساز برکت، خیر، صلاح و رستگاری توصیف کرد و افزود: ما باید قدر این نعمت عظیم را بدانیم و در بهره گیری از اندیشه، آرمان و بلندی تبع نظر از برجستگی‌های اخلاقی و رفتاری امام رضا (ع) بهره کامل ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مؤمنان و شیفتگان آن حضرت با حضور در مکتب امام هشتم سعی می‌کنند تا برتر از عنصر احساس، از عنصر تفکر و اندیشه سالم انسانی استفاده کرده و حرکت مؤثری را در جامعه و مسیر تربیت معنوی نسل آینده فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن میلاد امام رضا (ع) که در شهرهای مختلف استان اردبیل برگزار شد، محبان آن حضرت با پخش شیرینی، نقل و همچنین شعرخوانی و مولودی خوانی میلاد امام رئوف را گرامی داشتند.