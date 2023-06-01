به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان اظهار کرد: هر کدام از ما با فرازها و نشیب‌های زندگی روبه‌رو بوده‌ایم اما در هر جایگاهی که باشیم، از دنیا خواهیم رفت.

وی با اشاره به مؤلفه‌های رسیدن به رستگاری و تعالی افزود: آخرت اندیشی، توجه و رعایت احکام شرعی و خدمتگزاری صادقانه به مردم منتج به رستگاری می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به مأموریت‌های مهم رئیس دفتر این نهاد مهم اضافه کرد: عرصه مدیران اجرایی، مراجعات مردمی و امور داخلی دفتر در واقع ۳ عرصه مأموریتی مسئول دفتر است که باید در این بخش‌ها تلاش و دقت بیشتری صورت گیرد.

آیت الله فلاحتی به تشریح وظایف عرصه‌های مأموریتی رئیس دفتر نماینده ولی فقیه پرداخت و بیان کرد: برقراری تعامل و هم رسایی مردم، مسؤولان و سازمان‌های مختلف مورد تاکید است.

وی با تاکید بر لزوم تعامل مسئول دفتر با همه سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی افزود: سازمان‌ها باید در کنار تعامل سازنده با دفتر نماینده ولی‌فقیه، پاسخگو هم باشند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه از اقدامات و افعالی که منجر به آلودگی و التهاب می‌شود، پرهیز شود، گفت: رعایت پاک‌دستی و پاک‌چشمی در انجام مراحل کاری در اولویت دفتر قرار گیرد.

گفتنی است؛ در این مراسم با تقدیر از زحمات حجت‌الاسلام علی اصغر جهانی، حجت‌الاسلام ولی عادلی به عنوان رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان معرفی شد.