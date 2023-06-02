شنیده شدن صدای انفجار در غرب شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در غرب شهر غزه خبر دادند.

همزمان منابع محلی از وقوع یک انفجار در داخل یک پایگاه مقاومت در غرب غزه خبر دادند.

برخی منابع تعداد این انفجارها را تا سه مورد اعلام کردند، اگرچه دیگر منابع تعدد انفجارها را تأیید نکردند.

خبرگزاری شهاب فلسطین در این ارتباط گزارش داد که آتش سوزی در محوطه یکی از پایگاه‌های گروه‌های مقاومت فلسطین پس از شنیدن صدای انفجار رخ داده و آمبولانس‌ها در حال اعزام به محل آتش سوزی و حادثه هستند.

خبرگزاری المیادین هم به نقل از سخنگوی وزارت کشور غزه خبر داد که چند انفجار در یک پایگاه مقاومت در غرب شهر غزه رخ داده است و مقامات ذیصلاح در حال پیگیری این رویداد هستند.

از سوی دیگر کمتر از یک ساعت پس از شنیده شدن صدای این انفجار، منابع خبری فلسطینی تأیید کردند که انفجار امشب در غزه ناشی از یک عملیات تمرینی نیروهای مقاومت فلسطین در پایگاه بدر بوده و تلفات جانی هم به همراه نداشته است.

همچنین یک منبع امنیتی صهیونیستی در گفتگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هرگونه نقش این رژیم در انفجار امشب در نوار غزه را تکذیب کرد.

در خبر دیگری از فلسطین، منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری خبر دادند که طی آن مبارزان فلسطینی، به سمت ایست نظامیان صهیونیست در شمال شرقی جنین آتش گشودند. همچنین منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی دیگر در کرانه باختری خبر دادند که طی آن شهرک صهیونیست نشین «میراف» در شرق جنین هدف تیراندازی جوانان مبارز فلسطینی قرار گرفت.

ساعاتی پیش از این نیز، نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینیان در کرانه باختری حمله ور شدند نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به تظاهرات فلسطینی‌ها ضد شهرک سازی در کرانه باختری، شماری از فلسطینیان را زخمی کردند. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن ۱۱ فلسطینی خبر داد.

نظامیان صهیونیست از گلوله‌های پلاستیکی و بمب‌های صوتی و گاز اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند. خبر دیگر از فلسطین اینکه اشغالگران، یک شهروند فلسطینی را در جنوب قدس محبور کردند که خانه خود را خراب کند. منابع فلسطینی اعلام کردند که شهرداری اشغالگران، ابراهیم ابوطیر را مجبور به ویرانی خانه‌ای کرد که او و خانواده‌اش ۱۵ سال در آن بودند.

فلسطینی‌های ساکن قدس اشغالی مجبور می‌شوند که خودشان خانه‌هایشان را خراب کنند تا مشمول جرایم مالی سنگین در صورتی که اشغالگران آنرا ویران کنند، نشوند.

امروز همچنین دهها هزار نمازگزار فلسطینی نماز جمعه را با شکوه هرچه تمام تر در مسجدالاقصی اقامه کردند.

بر اساس این گزارش ده‌ها هزار نفر در نماز جمعه این هفته در مسجد الاقصی شرکت کردند. اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که به رغم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، ۵۰ هزار نفر در نماز جمعه امروز در مسجد الاقصی شرکت کردند.

هزاران نفر از مناطق مختلف کرانه باختری، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و قدس از ساعات اولیه صبح امروز برای شرکت در نماز جمعه در مسجد الاقصی راهی قدس شده بودند.نظامیان اشغالگر به صدها جوان فلسطینی اجازه ورود به مسجد الاقصی را ندادند و آنها به ناچار نماز را در خیابان‌های منتهی به مسجد الاقصی اقامه کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی محدودیت‌های شدیدی علیه فلسطینی‌ها اعمال کردند.