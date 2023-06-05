احمد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ما میراث دار خون شهدا هستیم آنهایی که برای سرزمینشان و مردمانشان جانشان را دادند تا انقلاب و کشورمان بماند و ما امروز مدیون آن خون‌ها هستیم.

استاندار بوشهر افزود: مدیران با کار شبانه روزی و خدمت به مردم قدردان خون شهدا باشند.

محمدی زاده ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس مردم در جنگ حضور داشتند و این حضور باعث پیروزی شد و امروز نیز در جنگ اقتصادی مردم حضور فعال دارند و علی رغم همه مشکلات امیدوار هستند که نظام و دولت در این جنگ نیز پیروز خواهند شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ۱۵ خرداد تصریح کرد: شرایط در آن زمان بسیار سخت بود و رژیم شاه تحت حمایت کشورهای غربی و شرقی و دستگاه‌های امنیتی قرار داشت.

محمدی زاده ادامه داد: امام خمینی (ره) در این شرایط سخت انقلاب را شروع کرد و برای این انقلاب سختی‌ها را تحمل کرد.

وی خاطر نشان کرد: علی رغم همه سختی‌ها ولی امام پیام خود را به مردم رساند و مردم نیز حمایت کردند و در مراسم تشییع همه دیدند که مردم چطور امام خودشان را بدرقه کردند.