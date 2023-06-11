سربازها به جان «شاه» افتادند/ از دزدی تا آشپزی ورزشکار در اردو

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج این روزها درگیر حاشیه‌هایی شده است که بی سابقه بودن برخی از زوایای آن کار را تا گلایه و افشاگری نایب رئیس فعلی و سرمربی برکنار شده از رئیس مستعفی کشانده است؛ اینکه دقیقاً سرنخ این حواشی از کجا آغاز شد شاید خیلی دقیق مشخص نباشد اما آنچه مسلم است طی ماه‌های اخیر این فدراسیون بیشتر تحت فشار همین حواشی بوده تا روزمرگی‌های عادی.

مشکلات و حواشی فدراسیون شطرنج که ظاهراً از زمان روی کار آمدن حسن تامینی (۱۲ خردادماه ۱۴۰۰) به صورت زیر پوستی جریان داشته، وقتی عیان و علنی شد که شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون در سلسله «استوری» هایی اقدام به افشاگری علیه مقام بالادستی خود کرد. این افشاگری‌ها اگرچه واکنش مستقیم و تندی از سوی تامینی به همراه نداشت اما به مرور پرده از بسیاری اختلافات داخلی در فدراسیون برداشت تا آنجا که حسن تامینی با انتشار متنی خطاب به روسای هیات‌ها اعلام استعفا کرد.

البته این کناره گیری در حد اعلام غیر رسمی باقی ماند تا اینکه تامینی هفته گذشته به صورت رسمی و طی نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش از ریاست فدراسیون شطرنج استعفا کرد (۱۲ خرداد ۱۴۰۲)، به نظر می‌رسید این تصمیم - به شرط رسیدگی به موقع از طرف وزارت ورزش- بتواند تا حدی وضعیت فدراسیون شطرنج را حداقل از این شرایط «رو در رویی» میان رئیس و نایب رئیس خارج کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اقدام انجام شده توسط رئیس مستعفی، کار را به وزارت ورزش و گلایه و شکایت نایب رئیس به این وزارتخانه هم کشاند.

کانال فدراسیون شطرنج اواخر هفته گذشته یعنی چند روز پس از اعلام استعفای حسن تامینی، خبر از معرفی سرمربی و مربی تیم‌های ملی داد و از جمله انتصاب استاد بین المللی مهرداد اردشی به عنوان «سرمربی تیم ملی بانوان»! این انتصاب در حالی انجام شد که شادی پریدر بیش از یک سال پیش عهده دار این مسئولیت شده بود و طی این مدت هدایت ملی پوشان بانوان را در رویدادهای مختلف هم بر عهده داشت اما حسن تامینی که خود برای وی حکم انتصاب زده بود با ابطال این حکم و انتصاب فردی دیگر، به نوعی آخرین ترکش خود را به نایب رئیسش زد آن‌هم پس از اعلام استعفا و با دور زدن قانون که همین مسئله بهانه لازم به دست شادی پریدر داد تا پای وزارت ورزش را به پرونده اختلافاتش با حسن تامینی باز کند.

انتصاب مهرداد اردشی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان

البته اینکه مدیری بعد از استعفا بازهم برای فدراسیون و رشته متبوعش اعمال سلیقه کند در ورزش ایران بی سابقه نیست کمااینکه علی مرادی هم پیش از ترک فدراسیون وزنه برداری و با وجود اینکه رفتنش از این فدراسیون قطعی بود، برای سعید علی حسینی حکم سرمربیگری زد.

حسن تامینی اما حکم مورد نظر را در شرایطی صادر کرده که نه تنها ردِ لج و لجبازی در آن دیده می‌شود بلکه انتقادات زیادی هم به آن وارد است.

دور زدن قانون منع به کارگیری مربی مرد برای بانوان در شطرنج

قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی بر منع به کار گیری مربی مرد برای تیم‌های بانوان تاکید دارد مگر اینکه مجوز لازم برای آن اخذ شده باشد. اقدامی که شادی پریدر می‌گوید در ابلاغ حکم موردنظر نادیده گرفته شده است و همین مسئله می‌تواند تبعات زیادی برای شطرنج و اهالی آن به دنبال داشته باشد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از حکمی که برای سرمربیگری مهرداد اردشی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان صادر شده است، گفت: اینکه در صدور این حکم قانون نادیده گرفته شده است، یکی از اشکالاتی است که در این حکم دیده می‌شود در حالی که ایرادهای دیگری هم به آن وارد است. مثلاً اینکه برای تعیین سرمربی بانوان در غیاب نایب رئیس بانوان که خود من هستم، تصمیم گیری شده است. دیگر اینکه فردی انتخاب شده که پیش از این تجربه‌ای از هدایت ملی پوشان بزرگسال نداشته است.

کنار رفتن بهترین مربی شطرنج بانوان جهان

حکم سرمربیگری شادی پریدر برای تیم ملی بانوان شطرنج در حالی باطل شده که وی سال گذشته از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان بهترین مربی شطرنج بانوان جهان انتخاب شد. علاوه بر این طی مدتی که هدایت تیم ملی را بر عهده داشت هم موفقیت‌های قابل توجهی با ملی پوشان به دست آورد.

پریدر در این زمینه می‌گوید: طی مدتی که هدایت ملی پوشان را بر عهده داشتم، با مبینا علی نسب سه مرحله در جام جهانی صعود داشتیم، تیم دانشجویان ایران به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و با تیم ملی نابینایان هم در جاکارتا ۱۴ مدال به دست آوردیم اما رئیس فدراسیون همه این موفقیت‌ها را نادیده گرفته و فردی که سرمربی تیم ملی بانوان کرده که قبل از این هدایت تیم‌های نوجوانان و نونهالان را عهده دار بوده است.

وی تاکید کرد: این اقدام فقط به خاطر لج و لجبازی با من انجام شده است وگرنه هیچ منطق و تدبیری پشت آن نیست. اصلاً چرا رئیس فدراسیون فکر می‌کند چون رئیس است می‌تواند هر زد و بندی را انجام دهد آن‌هم بعد از اعلام استعفا و در آستانه جدایی از فدراسیون.

آشپزی شطرنجبازان در اردوی تمرینی

«بانوان شطرنجباز طی ماه‌های اخیر کمتر برنامه اردویی و تمرینی داشتند. شاید دلیل جابه جایی انجام شده و انتصاب یک سرمربی دیگر همین مسئله بوده و اینکه شما به خاطر مشغله‌های نایب رئیسی فرصت رسیدگی به برنامه‌های تیم ملی بانوان را نداشتید.» پریدر در واکنش به این موضوع گفت: برای تیم ملی بانوان برنامه‌های اردویی زیادی داشتیم اما همه لغو می‌شد. حدود هشت ماه اردو نداشتیم چون مربیان حقوقی دریافت نکرده بودند. قرار بود فروردین ماه اردو داشته باشیم اما آن را کنسل کردند. بعد از آن هم برنامه اردویی که قرار بود به صورت آنلاین اجرا شود را لغو کردند. همیشه برای برگزاری اردوها با یک مشکل مواجه بودیم طوری که در آخرین اردوی حضوری که برگزار کردیم، ورزشکاران خودشان آشپزی می‌کردند.

وی یادآور شد: درست و اصولی این است که مدیر تیم‌های ملی برای اردوها برنامه ریزی داشته باشد اما نه تنها این کار درست و به موقع انجام نمی‌شد بلکه اجازه برنامه‌هایی هم که خودمان درخواست می‌دادیم، داده نمی‌شد.

غیبت در فدراسیون به خاطر «دزدی»!

غیبت در فدراسیون و عدم رسیدگی به امور طی هفته‌های اخیر و به خصوص بعد از اعلام استعفای حسن تامینی، مسئله دیگری بود که شادی پریدر در مورد آن توضیح داد.

وی در این زمینه گفت: اول اینکه رفت و آمد من به ایشان هیچ ارتباطی ندارد. دوم هم اینکه کامپیوتر و اسناد و وسایل شخصی من از فدراسیون دزدیده شده است. بروم فدراسیون چه کاری و با چه وسایلی انجام دهم؟

پریدر ادامه داد: این اتفاق همین دو سه هفته پیش افتاد اما رئیس فدراسیون بدون توجه به آن و اینکه اموال دولتی از فدراسیون به سرقت رفته است به مسافرت رفت. البته وقتی هم که در کرمان تلفن همراه من شکست رئیس فدراسیون هیچ پیگیری نداشت. شخصاً پلیس را در جریان قرار دادم، موضوع صورت جلسه شده و در حال پیگیری است. در هر صورت وسایل لازم برای رسیدگی به امور را ندارم.

شکایت نایب رئیس از رئیس به وزارت ورزش

شادی پریدر در بخش پایانی صحبتهایش گفت: اقدامات رئیس فدراسیون در اموری مانند انعقاد قراردادها هم انتقادآمیز است. وی با کارمندانی که خودش آورده قرارداد یکساله بسته اما این قرارداد با سایر افراد دو سه ماهه منعقد شده است. در هر حال از کنار همه کوتاهی‌ها رد شدیم اما اینکه آقای تامینی بعد از اعلام استعفا اقدام به تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی بانوان کرد آن‌هم با بی قانونی، مسئله‌ای نبود که راحت از کنار آن رد شد. باید برای این کار مجوز لازم از وزارت ورزش گرفته می‌شد اما این کار انجام شد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج تاکید کرد: موضوع را روزگذشته به وزارت ورزش اطلاع رسانی رسمی کردم. منتظر هستم تا ببینم چه عکس العملی نشان می‌دهند. امیدوارم زودتر به وضعیت فدراسیون شطرنج رسیدگی شود.