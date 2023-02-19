رئیس فدراسیون شطرنج استعفا داد!

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تامینی در متنی خطاب به روسای هیات های استانی شطرنج از تصمیم خود برای کناره گیری از ریاست این فدراسیون خبر داده و تاکید کرده است که این تصمیم یک مسئله کاملا شخصی است.

متنی که تامینی در آن کناره گیری اش از ریاست فدراسیون شطرنج را اعلام کرده، به این شرح است:

«بنام خداوند بخشنده و مهربان

با سلام و تحیات الهی خدمت همه عزیزان شطرنجی و رؤسای هیات های استان‌ها. با تبریک مبعث پیامبر صلح و مهربانی. با شرمندگی باستحضار میرسانم اینجانب دکترتامینی تصمیم گرفتم از فدراسیون شطرنج برم و رفتن من هم از ریاست فدراسیون یک مسئله شخصی است. عزیزان اگه از من بدی دیدید بنده را عفو بفرمایید. بنده اگه در حق هر عزیزی کوتاهی داشتم بصورت شخصی هم حاضرم جبران کنم. در آینده هر کجا باشم در خدمت شما ها هستم. ممکن هست مسائلی را مطرح کنند شما گوش نکنید نسبت به هم مهربان باشید شماها یک خانواده هستید.

شرایط سختی را پشت‌ سر گذاشتم ولی همه با تلاش کردیم الان شرایط فدراسیون بهتر است نمی‌گویم ایده‌آل است ولی فدراسیون رو پا است وضع مالی خوب است بودجه را بیش از دوبرابرکردیم بودجه مجلس را مصوب کردیم اسپانسر گرفتیم تا حدودی صفحه مهره دادیم ساعت هم سفارش دادیم که تقدیم میکنم برای آخر سال مقداری هم کمک مالی خواهیم کرد دغدغه بزرگ من لیگ بود که آن هم بزحمت خودی‌ها آقای علیپور وخانم ماهینی و... درحال راه اندازی است.

به لطف خداوند و زحمات شماها ما درنشست یزد با حضور آقای وزیر و معاونان و رؤسای فدراسیون ها مورد تشویق قرار گرفتیم. خدا را شاکرم با آمدنم به شطرنج دوستان بسیار بزرگ وخوبی پیدا کردم شما بزرگواران را فراموش نمیکنم.در این روز فرخنده و مبارک از خداوند و رسول مکرم عاجزانه خواهان روزهای پرافتخاری برای شطرنج کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران هستم.»

یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر، انتشار این متن در صفحه ویژه روسای هیات های استانی شطرنج را تایید کرد.

حسن تامینی در حالی تصمیم به کناره گیری از ریاست فدراسیون شطرنج گرفته که طی هفته های اخیر این فدراسیون به واسطه برخی افشاگری ها توسط شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون دچار حاشیه و چالش های جدیدی شد. پریدر در سلسله استوری هایی فدراسیون را و ریاستش را محکوم به عدم شفافیت مالی برای حضور در مسابقات و جوانان جهان در گرجستان، رقابت‌های رده‌های سنی آسیا در اندونزی و مسابقات مدارس آسیا در سریلانکا کرده است. وی مدعی است که فدراسیون از خانواده شطرنجبازان برای حضور در این رقابت ها مبالغی بیشتر از حد نصاب گرفته است.

حسن تامینی خردادماه سال ۱۴۰۰ در مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج موفق به کسب رای اعتماد اعضای مجمع برای ریاست این فدراسیون شد اما با گذشت ۲ سال از از دوره قانونی چهارساله تصمیم به استعفا گرفته است.