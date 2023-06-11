شیخ نعیم قاسم: «فرنجیه» شایسته ریاست جمهوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنانی اعلام کرد: سلیمان فرنجیه کسی است که شایستگی ریاست جمهوری لبنان را دارد؛ چراکه ویژگی‌های ملی‌گرایانه جامعی دارد و از نگرش سیاسی روشنی در خصوص توجه به آزادسازی لبنان، استقلال و حمایت از سیاست‌هایی که لبنان را به سوی جایگاه درست آن سوق می‌دهند، برخوردار است.

معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنان خود گفت: برخی از کسانی که با ریاست جمهوری فرنجیه، مخالفت کردند، اعلام کرده‌اند که ما با شخص او مشکل نداریم، بلکه با همراهی وی با حزب‌الله مشکل داریم.

نعیم قاسم با اشاره به این‌که مخالفت این افراد به دلیل همراهی سلیمان فرنجیه با حزب‌الله نیست، افزود: دلیل مخالفت این افراد با فرنجیه این است که وی در کشور، خون‌ریزی به راه نمی‌اندازد، بر اساس دستورالعمل‌های آمریکا عمل نمی‌کند، خون شهدا را به حراج نمی‌گذارد و از پشت به مقاومت خنجر نمی‌زند.

وی ادامه داد: ما در جلسه انتخاب رئیس جمهور شرکت خواهیم کرد و به سلیمان فرنجیه رأی خواهیم داد. ما به خود اطمینان داریم. سوال اینجاست که چرا برخی با توجه به این‌که دو طرف هر گفتگویی در پایان بحث و بررسی‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری مستقلی داشته باشند، باز هم از گفتگو با ما هراس دارند.

نعیم قاسم با اعلام این‌که انتخاب رئیس جمهور جای مناسبی برای تسویه حساب و قدرت‌طلبی نیست اعلام کرد: در آینده مشخص خواهد شد که آن‌چه ما می‌گوئیم راه حل است و آن‌چه برخی دیگر می‌گویند دلیل به تأخیر افتادن انتخاب رئیس جمهور است.