برنامه ریزی برای راه اندازی ۱۵۴۰۰پنل خورشیدی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی پیش از ظهر امروز پنج شنبه در نشستی با مدیر کل و مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، بر اجرای پروژه سامانه خورشیدی برای خانواده‌های تحت پوشش این نهاد در زمان تعیین شده تاکید کرد و افزود: تأخیر و یا عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح نصب و راه اندازی بیش از ۱۵ هزار پنل خورشیدی ۵ کیلو واتی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان، به هیچ وجه پذیرفته نیست و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در این پروژه و اجرای آن در زمان مقرر هستند.

وی تاکید کرد: شبکه توزیع برق استان نیز به عنوان مشاور و ناظر اجرا، باید اقدامات لازم برای اجرای سریع و نظارت بر کیفیت طرح را داشته باشد.

استاندار گفت: سیستان و بلوچستان به لحاظ اجرای نیروگاه‌های خورشیدی بهترین شرایط را دارد و در کشور بهترین راندمان پنل‌های خورشیدی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

وی تاکید کرد: اجرای پنل‌های خورشیدی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، گام مؤثری در راستای خودکفایی و توانمندی آنهاست و باید تلاش شود تا هر روز با توانمند ساختن این خانوارها از آمار افراد تحت پوشش کاسته شود.

کرمی به ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: استان سیستان و بلوچستان در آینده نه چندان دور، دروازه صادرات و واردات کشور خواهد شد و باید شرایطی را فراهم کنیم تا این موضوع هر چه زودتر عملی شود.

شایان ذکر است بنا بر این طرح تعداد ۱۵ هزار و ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی توسط کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) برای خانواده‌های تحت پوشش، از محل منابع کمیته امداد استان در بانک رسالت و با مشاوره و نظارت شرکت توزیع برق در سطح استان اجرا می‌شود تا کمکی در تأمین معیشت آنها شوند.