دو مدال نقره و برنز دیگر برای رکابزنان ایران به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست آسیا در مالزی نمایندگان ایران صاحب دو مدال ذیگر شدند تا طلسم بی مدالی ها شکسته شود. د
در ماده دونفره اسکرچ معلولان تیم ملی ایران با ترکیب رضا رشنو و محمددلیر حیدرآبادی صاحب مدال برنز شد.
پوریا یعقوبی امروز سومین مدال تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان را در ماده اسکرچ کسب کرد. یعقوبی در رده سنی جوانان توانست مدال نقره رشته اسکرچ انفرادی را از آن خود کند.
این سومین مدال نمایندگان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا پیست مالزی میباشد. صبح امروز هم بهروز فرزاد در بخش معلولان و پاراسایکلینگ صاحب مدال طلا شده بود.
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