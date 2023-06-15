تشکیل قرارگاه جهادی برای حل مشکلات صنایع وابسته به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار گیلان اظهار کرد: مشکلات و چالش‌های پیش رو با هماهنگی و همراهی قابل حل است.

وی با اشاره به رویکرد جهادی و انقلابی دولت سیزدهم در عرصه‌های مختلف افزود: گره گشایی و حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف، اولویت اصلی دولت سیزدهم است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل قرارگاه جهادی در حل چالش‌های پیش روی نهادهای وابسته به این سازمان خبر داد و اضافه کرد: در این دولت ثابت شده که بسیاری از گره‌ها با کار جهادی قابل گشایش است.

موسوی با بیان اینکه رضایت مندی مردمی در اولویت تأمین اجتماعی است، گفت: مردم پایه و اساس توسعه و پیشرفت کشور هستند و باید بسترهای سلامت، امنیت اجتماعی و رفاهی فراهم شود.

وی با بیان اینکه مجموعه چوکا و صنایع وابسته به تأمین اجتماعی یک سرمایه ملی است، افزود: ظرفیت‌های تأمین اجتماعی در گیلان در خدمت توسعه استان است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه اهتمام ویژه ای برای احیا و ارتقای صنایع وابسته این سازمان در گیلان وجود دارد، گفت: احیای این واحدها در راستای تحقق شعار سال بوده و به اشتعال و توسعه استان کمک می‌کند.