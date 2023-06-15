آزادی ۳ برادر از چنگ آدم ربایان در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر گفت: با اعلام خبری مبنی بر آدم ربایی در شهرستان مینودشت، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان گلستان اظهار داشت: طی بررسی‌ها مشخص شد متهم در یکی از سایت‌های اینترنتی، اقدام به انتشار آگهی فروش یک دستگاه کمباین با قیمت وسوسه انگیز کرده که در همین خصوص ۳ برادر از شهرستان اراک به منظور خرید عازم مینودشت شدند.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: پس از حضور خریداران، متهم به همراه همدستانش آن‌ها را با تهدید سلاح به اعماق جنگل‌های منطقه برده و پس از گرفتن کارت بانکی آنان، اقدام به برداشت مبالغی وجه نقد کردند.

سردار دادگر ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی ویژه به منطقه اعزام و عرصه را بر متهمان تنگ کردند.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به اینکه در نتیجه اقدامات پلیس هر سه گروگان از چنگ آدم ربایان در صحت و سلامتی آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند، گفت: عامل اصلی این آدم ربایی طی درگیری با مأموران به ضرب گلوله زمین گیر و یک قبضه سلاح وینچستر نیز از وی کشف شد.