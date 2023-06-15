به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید تجری، رئیس پلیس فتا استان گلستان گفت: دارندگان کیف پول‌های ارز دیجیتال مراقب بدافزار جدید به نام استیلر (Stealer) که سیستم‌های امنیتی و آنتی ویروس‌ها هم نتوانسته‌اند آن‌را شناسایی کنند، باشند.

وی افزود: این ویروس در قالب یک فایل ورد آفیس (office word) از طریق ایمیل ارسال می‌شود و سیستم قربانی را آلوده و کیف پول‌های ارز دیجیتال و مرورگرها را هدف قرار می‌دهد.

سرهنگ تجری ادامه داد: این بدافزار اطلاعات کیف پول ارزهای دیجیتال و مرورگر وب کاربران را مورد هدف قرار داده و پس از شناسایی اقدام به سرقت اطلاعات کیف پول می‌کند.