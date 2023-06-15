به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در پی درگذشت ۶ تن از هم استانی‌ها در سیل گرمی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است؛

با تأسف عمیق، تلهف شدید، سینه‌ای دردمند، چشمی اشک بار و با آه و حسرت حادثه سیل دیروز منطقه گرمی و از دست دادن پنج نفر از عزیزان مخصوصاً کودکان معصوم را به خانواده‌های داغدار و اهالی مکرم گرمی و استان قلباً تسلیت عرض می‌کنم.

همه استان در غم خانواده‌های عزیز غمگسار است جان هم استانی‌های عزیز برای همه ما بسیار اعز و فوق نطاق مادی است.

حادثه سیل در شمال استان که از اول خرداد با اخذ تلفات مادی فراوان و تلفات جانی شروع شده، اقتضا می‌کند که مسئولین بدون فوت وقت با تدابیر مضاعف برای هم استانی‌های عزیز مالاً و حیاتاً صیانت کامل درست کنند.

ضمن تشکر از حضور به موقع نیروهای امدادی، بسیج، سپاه، هلال احمر، مجموعه استانداری و … تاکید می‌کنم که معضل سیل باید به صورت ریشه‌ای و علمی حل و بلکه با مهار آن تبدیل به رحمت گردد.

از خدای متعال برای عزیزان از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر عظیم مسالت دارم.