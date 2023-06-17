قانونی کردن حبس نوجوانان ۱۲ ساله فلسطینی توسط تل آویو جنایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی برای بررسی تصویب قانون زندانی کردن نوجوانان فلسطینی ۱۲ سال به بالا، بیانگر ماهیت نژادپرستانه و وحشی گری این رژیم غاصب است.

در این بیانیه آمده است: تصویب چنین قوانینی، نقض آشکار تمام قوانینی به شمار می‌رود که تاکنون در حمایت از کودکان به تصویب رسیده است. جامعه بین الملل باید یک موضع جدی در قبال محکوم کردن رژیم صهیونیستی و محاکمه این رژیم به اتهام ارتکاب جنایات مستمر علیه کودکان و نوجوانان فلسطینی اتخاذ کند.

حماس تاکید کرد که تمام اقدامات دشمن صهیونیستی برای اعمال فشار بر ملت فلسطین و مقاومت آنها، باعث نخواهد شد که فلسطینی‌ها از مسیر دفاع از خود و مقدساتشان و دستیابی به آزادی، بازگردند.

این جنبش اعلام کرد که اقدام مذکور توسط رژیم صهیونیستی یک جنایت به شمار می‌آید و این رژیم به هیچیک ارزش‌های انسانی پایبند نیست.

به تازگی کمیته وزارتی قانون‌گذاری پارلمان رژیم صهیونیستی پیش نویس قانون پیشنهادی «یتسحاق کرویزر» را در خصوص حبس اجرایی نوجوانان ۱۲ ساله فلسطینی بررسی می‌کند.

هم اکنون رژیم صهیونیستی حبس نوجوانان ۱۴ سال به بالا را قانونی کرده است اما کرویزر در این پیش نویس قانون تصمیم دارد سن قانونی برای حبس نوجوانان فلسطینی را به ۱۲ سال کاهش دهد و به این ترتیب در صورت انجام عملیات‌های ضد صهیونیستی توسط این نوجوانان، آن‌ها به جای انتقال به «کانون اصلاح» به زندان منتقل خواهند شد.