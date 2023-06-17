همایش مدیران کاروان ها با حضور رئیس سازمان حج و زیارت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدیران کاروان‌ها و مجموعه‌های منطقه چهار مکه با حضور سیدعباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت و غلامرضا رضایی رئیس ستاد مکه صبح امروز شنبه (۲۷ خرداد) در سالن جلسات هتل ایام ایلیت برگزار شد.

در این همایش سیدعباس حسینی با قدردانی از زحمات مدیران کاروان‌ها برای فراهم کردن شرایط اسکان مطلوب زائران در هتل‌های مختلف، گفت: هدف و برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ارائه بهترین خدمات به زائران است و امیدوارم با تلاش همه مدیران و مسئولان این هدف محقق شود.

وی با بیان این که زائران باید برای حضور در ایام تشریق و محدودیت‌های آن توجیه شوند، ادامه داد: مدیران کاروان‌ها باید به گونه‌ای تدبیر کنند که حجاج بدون دغدغه و مشکل اعمال خود را انجام دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت ارائه برنامه‌های فرهنگی برای زائران را نقطه قوت حج امسال عنوان کرد و گفت: مدیران کاروان‌ها به نحوی برنامه ریزی کنند که زائران انرژی و توان خود را برای انجام درست و دقیق اعمال حفظ کنند.

حسینی ادامه داد: مدیران و خادمان فرهنگی کاروان‌ها باید در نشست‌ها و همایش‌های توجیهی با زائران نکات مهم و تأثیرگذار در اعمال حج را به آنها گوشزد کنند تا مشکلی برای انجام اعمال نداشته باشند.

وی در توصیه خود به مدیران کاروان‌ها برای رفاه و آسایش بیشتر زائران گفت: به دلیل شرایط آب و هوایی مکه و این که پیش بینی حکایت از آن دارد که در ایام تشریق هوا گرم خواهد بود، زائران را توجیه کنید که از ترددهای بی مورد پرهیز کنند تا دچار گرمازدگی و مشکلات جسمی نشوند.

در ادامه این همایش برخی مدیران کاروان‌ها با اشاره به برخی نکات و مسائلی که در هتل‌ها و کاروان‌ها وجود دارد، ابراز امیدواری کردند که با مساعدت و همراهی مسئولان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری کمبودها و نواقص موجود برای ایام پیش رو برطرف شود.