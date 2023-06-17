چرا باید پایتون یاد بگیریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محبوبیت برنامه نویسی جهانی است؛ با توجه به اینکه دانش برنامه نویسی لزوماً در تمام ابعاد علمی جهان همچون تجارت، پزشکی، مهندسی عمران، بانکداری، مدیریت اقتصاد و … کاربرد روزافزونی دارد و استانداردهای این دانش در کشورهای مختلف بسیار نزدیک به هم است، می‌توانید در مقیاس جهانی شغل آینده خود را تضمین نمائید.

دورکاری (فریلنسینگ): با توجه به کمبود متخصص برنامه نویس و مهاجرت کثیر برنامه نویسان به خارج از کشور بسیاری از شرکتها پروژه‌های خود را به صورت برون سپاری در اختیار برنامه نویسان از سراسر کشور قرار می‌دهند و بازار فریلنسینگ بازار چند صد میلیارد تومانی در کشور ما را در اختیار دارد.

برنامه نویسی پلی به سمت مهاجرت شغلی: یکی از روش‌های مطمئن کم هزینه و پردرآمد برای مهاجرت به خارج از کشور مهاجرت از طرف شغل(job offer )استآموزش برنامه نویسی یک راه هوشمندانه برای مهاجرت است.

برنامه نویسی و شغل دوم: بسیاری از کسانی که برنامه نویسند برای شغل دوم خود کارهای پروژه‌ای و پاره وقت برنامه نویسی را انتخاب می‌نمایند که گاهاً درآمد بسیار بالاتری از شغل پایه اول دارد.

کسب درآمد از طریق سایت‌های فریلنسینگ

چرا پایتون محبوب است؟

ده‌ها زبان برنامه نویسی محبوب و معروف وجود دارد اما چرا باید پایتون را برای یادگیری انتخاب کنیم؟ هر شخصی که می‌خواهد برنامه‌نویسی را یاد بگیرد حتماً باید با پایتون شروع کند و همه کسانی که برای اولین بار می‌خواهند وارد دنیای کد نویسی شوند باید پایتون را انتخاب کند؛ حتی آنهایی هم که به سایر زبان‌های برنامه نویسی مسلط هستند توصیه می‌کنیم دوره آموزش پایتون را یاد بگیرند اما چرا؟

پایتون راحت و آسان است

برخلاف زبان‌های برنامه نویسی قدیمی که باید سینتکس ها و تئوری‌های زیادی را قبل از نوشتن اولین برنامه یاد بگیرید پایتون خیلی سر راست و آسان است. یادگیری سینتکس پایتون خیلی آسان است و به راحتی در ذهن می‌ماند چیز زیادی برای به خاطر سپرده ندارد برای افراد مبتدی و کسانی که قبلاً برنامه نویسی نکرده‌اند بهترین زبان برای یادگیری پایتون است حتی برای کودکان نیز بهترین زبان است پایتون برای برنامه نویسان حرفه‌ای نیز بهترین است زیرا با صرف زمان و انرژی خیلی کمتری نسبت به بقیه زبان‌ها برنامه‌های خیلی پیشرفته‌ای می‌توانند ایجاد کنند.

هر کاری را با پایتون می‌توان انجام داد

پایتون قدرتمند است و کتابخانه‌ها و پکیج‌هایی که برای آن وجود دارند پایتون را قدرتمند تر کرده اند. می‌توانید با Turtle کارهای گرافیکی انجام دهید، برنامه‌های تحت وب و دسکتاپ زیبایی با Tkinter ایجاد کنید، بازی‌های حرفه‌ای با pygame بسازید، برنامه‌های تحت وب با Django توسعه دهید، با کتابخانه هایی که یادگیری آنها خیلی آسان است می‌توانید الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را اجرا کنید امکانات و قابلیت‌های پایتون بی پایان است. با شروع یادگیری پایتون شما فقط وارد دنیای برنامه نویسی نمی‌شوید بلکه به مهارت برنامه نویسی با مطلوب‌ترین و پردرآمدترین زبان برنامه نویسی دنیا مجهز می‌شوید.

پایتون سرگرم کننده است

پایتون را می‌توانید به همراه برنامه نویسی بازی محبوبتان یاد بگیرید می‌توانید بازی‌های خودتان را طراحی کنید و با پایتون پیاده سازی کنید می‌توانید ویژگی‌های بازی را بر اساس علاقه تان تغییر دهید می‌توانید مراحل جدیدی به بازی اضافه کنید.

پایتون و شروع درآمدبالا

زبان پایتون فرصت‌های شغلی متعددی را فراهم می‌کند و نوید رشد بالا با چشم انداز حقوق و دستمزد بزرگ را می‌دهد. به این دلیل که فناوری‌های پرطرفدار مانند علم داده، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی به پایتون متکی هستند.

همانطور که ممکن است شنیده باشید، حقوق توسعه دهندگان نرم افزار معمولاً عالی است.پایتون نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق Simplilearn، میانگین دستمزد سالانه توسعه دهندگان پایتون در سطح پایه از ۷۹۸۸۸ دلار تا ۱۱۱۶۰۵ دلار متغیر است. در ایران حقوق یک برنامه نویسی تازه کار پایتون در سال ۱۴۰۱ از هشت میلیون تومان شروع می‌شود که میانگین تا ۲۰ میلیون هم می‌رسد.

یادگیری ماشین

رشد یادگیری ماشینی در چند سال اخیر فوق‌العاده است و به سرعت همه چیز را در اطراف ما تغییر می‌دهد. یادگیری ماشینی (ML) آنقدر همه کاره و قدرتمند است که یکی از مهیج‌ترین فناوری‌های عصر ماست. آمازون از آن استفاده می‌کند، نتفلیکس از آن استفاده می‌کند، فیس بوک از آن استفاده می‌کند، و این لیست همچنان ادامه دارد.

چرا آموزشگاه تحلیل داده؟

آموزشگاه رسمی برنامه نویسی تحلیل داده با بیش از ۲۳ سال سابقه تخصصی در حوزه آموزش برنامه نویسی و ارائه مدرک رسمی فنی حرفه‌ای (که مدرکی دولتی و قابل قبول برای استخدام، اخذ وام اشتغال و همچنین در هنگام مهاجرت تنها مدرک معتبر در خارج از کشور است) با بهره گیری از برترین متخصصان، مشاوران علمی و مدرسان توانمند (با سابقه حداقل ۱۰ سال تدریس و تجربه کار در پروژه‌های بزرگ ملی، بورسی و دارویی)، با برگزاری دوره‌های پروژه محور (نظیر آموزش پروژه محور طراحی تم دیجی کالا از ۰ تا ۱۰۰ به صورت عملی) و تدریس انواع دوره‌های آموزشی از جمله دوره آموزش php، سی شارپ، جاوا و … به صورت آنلاین و حضوری در محیطی کاملاً مجهز به امکانات سخت افزاری، ویدئوپروژکتور و فیلمبرداری حرفه‌ای برای یادگیری، پشتیبانی و رفع اشکال به عنوان بهترین هدایتگر شما تا رسیدن به موفقیت در کنارتان است. کافی است اسم آموزشگاه تحلیل داده را جستجو نمایید تا مشاوره رایگان دریافت کنید.

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