به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی فردا یکشنبه (۲۸ خرداد) با حضور در صحن علنی مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم خواهد کرد، درباره جزئیات این لایحه اظهار کرد: برنامه هفتم ۷ بخش و ٢٢ فصل دارد که در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی و نیز آسیب‌شناسی و تجربیات حاصل از میزان اجرای ۶ برنامه گذشته و بر پایه مسأله‌محوری تنظیم شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی هنگام ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، ویژگی‌ها و شاخص‌های مهم و بیشتر در تدوین این برنامه را تبیین و تشریح خواهد کرد.